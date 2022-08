Everton succombe aux blessures et au manque de talent en début de saison

Everton a disputé une défaite 1-0 face aux élites de la Premier League Chelsea lors de la première journée alors que les blessures s’accumulaient déjà. Malgré les pertes et les dommages subis, la saison aurait pu commencer sur une pire note.

En l’absence d’attaquant reconnaissable et de blessures à tous les niveaux, Everton a succombé à la pénalité de temps d’arrêt de Jorginho en première mi-temps. Frank Lampard, qui a pris la relève à Goodison Park au milieu de la campagne précédente, est tombé à son ancien côté de jeu et de direction.

Les fans de Goodison Park ont ​​vu une équipe qui a travaillé dur. Pourtant, Everton laissait beaucoup à désirer. C’est particulièrement vrai dans le dernier tiers, où un manque de qualité a gêné les Toffees.

Everton est déjà blessé

Dominic Calvert-Lewin n’est pas disponible pour cause de blessure. De plus, il semble que Frank Lampard ait progressivement éliminé Solomon Rondon. Par conséquent, Anthony Gordan a obtenu le rôle d’attaquant solitaire lors de l’ouverture de la Premier League pour Everton. Traditionnellement milieu de terrain, l’Anglais a eu des éclairs de talent dans des conditions difficiles il y a une saison. À l’époque, il évoluait au poste de milieu de terrain offensif. Le rôle d’attaquant ne convient pas à ses atouts. De toute évidence, c’était une décision nécessaire pour Lampard.

Défensivement, Ben Godfrey et Yerry Mina semblent prêts à rester sur la touche en raison d’une blessure. De plus, les problèmes de Godfrey semblent à plus long terme, un événement malheureux pour une équipe déjà épuisée à seulement un match.

Du côté le plus positif, la nouvelle signature James Tarkowski devrait bien se marier avec l’arrivée encore plus récente de Conor Coady. Everton a annoncé la signature du prêt de l’international anglais qui, à 29 ans, possédait une vaste expérience dans l’élite. Tarkowski et Coady ont tous deux l’avantage de l’expérience.

Officiel, confirmé. Conor Coady a signé pour Everton des Wolves sur un prêt d’une saison, l’accord complet est maintenant signé. ✅🔵 #EFC Coady a passé des tests médicaux aujourd’hui. pic.twitter.com/2XnaBhy6zv — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 8 août 2022

Le principal problème vient désormais du maniement du ballon. La paire, aux côtés de Michael Keane, n’est pas vraiment créative. En fait, le gardien Jordan Pickford est probablement meilleur avec le ballon à ses pieds que les trois défenseurs centraux devant lui. Cela limite l’efficacité avec laquelle Everton peut faire avancer le ballon de manière fiable.

Essentiellement, tous les signes indiquent qu’Everton joue directement avec le ballon pour permettre aux défenseurs de faire le “sale boulot” à l’arrière.

Profondeur incohérente ou non prouvée

Alors que vous regardez le terrain, Dwight McNeil est arrivé de Burnley pour ajouter de la profondeur au milieu de terrain offensif. Auparavant, Gordon a effectué de bons quarts de travail à cet endroit. D’autres noms dans ce domaine du terrain, Demarai Gray, Andros Townsend et Alex Iwobi, sont beaucoup plus incohérents.

Amadou Onana, un milieu de terrain défensif de 20 ans, est récemment arrivé à Goodison pour un peu moins de 40 millions de dollars en provenance de Lille. Lampard espère que le Belge pourra se développer rapidement en une option polyvalente et impressionnante au centre de l’action. Malgré son jeune âge, Onana a déjà une sélection pour l’équipe première belge et a une expérience en Ligue des champions à Lille.

Pourtant, Everton a besoin d’un attaquant, et l’augmentation des blessures ne répond pas à ce besoin. Le départ de Richarlison vers Tottenham Hotspur reste un coup dur pour le côté. Sa qualité et son impact émotionnel sur l’équipe ont joué un rôle majeur dans la survie en Premier League. Son absence en haut est perceptible car Everton a des chances limitées de marquer. Lors du premier match contre Chelsea, les Blues ont surclassé les Toffees dans pratiquement toutes les catégories statistiques.

Remèdes du marché des transferts

La profondeur doit être ajoutée. Actuellement, Calvert-Lewin est la seule option viable lorsqu’elle est en forme. Même alors, il a eu du mal devant le but la saison dernière et les blessures l’ont limité à 17 matchs avec cinq buts.

Lampard sera bien conscient que les finances ne sont pas ce qu’elles étaient à Everton les saisons précédentes alors que les propriétaires cherchent à équilibrer les comptes. Lui et son équipe de dépistage et de recrutement devront être intelligents dans leur identification d’une cible appropriée pour défier ainsi que pour soutenir Calvert-Lewin. Si cela n’est pas fait, ils font face à une longue saison à venir sans pouvoir vraiment menacer les équipes dans le dernier tiers.

Il n’y a pas à se cacher du fait qu’ils pourraient bien être dans une autre bataille de relégation à la fin de la saison. Lampard a un gros travail devant lui et doit vraiment intensifier ses efforts pour prouver qu’il est l’homme de la situation.

PHOTO : Joe Prior/Visionhaus via Getty Images