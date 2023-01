Everton subit un effondrement défensif lors d’une défaite 4-1 à domicile contre Brighton

Everton a été battu 4-1 à domicile par Brighton & Hove Albion qui a marqué trois buts en cinq minutes en seconde période lors de leur premier match de Premier League en 2023 pour laisser les Blues planer au-dessus de la zone de relégation après une autre horrible démonstration défensive.

Le résultat est susceptible de mettre la pression sur le manager Frank Lampard, qui a vu son équipe obtenir un match nul 1-1 avec les champions de Manchester City le soir du Nouvel An pour capituler complètement au début de la seconde période à Goodison Park contre Brighton.

L’ailier Kaoru Mitoma, qui a marqué lors de la défaite 4-2 à domicile de Brighton contre Arsenal lors de leur dernière sortie, a gâché une première occasion avec une tête mais a plus que compensé avec une course clinique et a terminé à la 14e minute pour ouvrir le score.

L’adolescent attaquant irlandais de Brighton, Evan Ferguson, récompensé par son premier départ en championnat après être sorti du banc pour marquer contre Arsenal, a réussi un premier tir sept minutes après le début de la seconde période pour prolonger l’avance des visiteurs.

Ce but a provoqué un effondrement défensif complet d’Everton alors que Solly March était autorisée à valser à travers la défense d’Everton avant de tirer à la maison à la 54e minute.

Everton a réagi en remontant l’autre bout et en remportant un corner, mais toute chance qu’ils avaient de revenir dans le jeu a été étouffée lorsque Brighton a remporté le ballon et a contré, Pascal Gross marquant leur quatrième avec une belle finition ébréchée dans le 57e.

Il a fallu attendre le temps d’arrêt pour qu’Everton obtienne un but de consolation, Demarai Gray marquant sur place après qu’Alex Iwobi ait été victime d’une faute du gardien Roberto Sanchez, mais c’était un réconfort froid pour les supporters locaux, qui ont hué leur équipe au coup de sifflet final.

Le résultat laisse Everton à la 16e place avec 15 points après 18 matchs, un point au-dessus de la zone de largage et seulement trois devant Southampton, les quatre derniers ayant un match en moins contre les Blues. Brighton est huitième avec 27 points.

“Excellent résultat, évidemment, rebondir de la semaine dernière (perdre contre Arsenal), c’était probablement le mieux que nous puissions demander”, a déclaré le buteur de Brighton, Ferguson.

«Nous sommes arrivés à la mi-temps et savions que nous pouvions faire mieux et savions que nous les avions. Nous sommes venus et avons essayé de faire de notre mieux. Heureusement, les buts ont été marqués”, a-t-il ajouté.

