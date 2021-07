Everton souligne l’importance du patrimoine alors que les travaux du nouveau stade commencent | Actualités footballistiques

Les travaux ont enfin commencé sur le nouveau terrain d’Everton à Bramley-Moore Dock, le club réitérant son engagement à préserver l’histoire de la ville.

La semaine dernière, Liverpool a été déchu de son statut de patrimoine mondial de l’Unesco, le développement au bord de l’eau de plus de 500 millions de livres sterling des Toffees étant répertorié comme l’un des facteurs contributifs.

Cependant, lorsque les entrepreneurs ont officiellement emménagé sur le site lundi, le directeur du développement du stade, Colin Chong, a tenu à souligner l’importance de la localité.

« Il y a eu beaucoup de discussions sur le patrimoine cette semaine, mais nous avons été clairs tout au long de notre planification que le respect et la mise en valeur du patrimoine ont toujours été l’un de nos principes clés », a-t-il écrit dans une lettre aux supporters.

Alors que le Club prend possession du site Bramley-Moore Dock aujourd'hui, notre directeur du développement du stade écrit aux Evertonians…

« Notre engagement à donner vie aux éléments patrimoniaux du quai n’a pas changé et nous investirons plus de 55 millions de livres sterling pour préserver, restaurer et célébrer les actifs patrimoniaux du quai Bramley-Moore.

« En effet, ce processus a déjà commencé par la réparation du mur du quai classé et, dans les prochains jours, nous commencerons à stabiliser la tour hydraulique.

« Une fois la construction terminée, nous ouvrirons le site inaccessible au public pour la première fois depuis des décennies – permettant aux gens d’apprécier son patrimoine. »

La tour hydraulique sera transformée en centre d’accueil, tandis que les pavés, les postes d’amarrage, les murs de quai, les voies ferrées et un canal d’eau de liaison seront conservés.

Le directeur du développement du stade, Colin Chong, affirme que la valorisation du patrimoine est un principe clé



Mais alors qu’il y a un énorme intérêt pour le développement, les fans ont été avertis de rester à l’écart, le club installant une webcam pour que les supporters puissent suivre les progrès à distance.

« Bien qu’il s’agisse d’une occasion importante pour notre club, j’exhorte les supporters à ne pas tenter d’accéder au site », a ajouté Chong.

« Il n’y aura pas d’accès public par les portes du quai Bramley-Moore et la santé et la sécurité de tous sur place sont une priorité. »

La première étape du projet permettra les travaux de préparation du quai pour la construction et bien que le club envisage d’ouvrir officiellement le terrain sur la partie est du site début août, la démolition des structures non classées et le remplissage du quai sont encore à venir. semaines loin.