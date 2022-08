Everton signe l’international belge Amadou Onana de Lille

L’international belge Amadou Onana a signé pour Everton en provenance de Lille pour un montant non divulgué, concluant un contrat de cinq ans jusqu’à fin juin 2027, a annoncé mardi le club dans un communiqué.

Le milieu de terrain central de 20 ans – considéré comme l’un des talents les plus excitants d’Europe – devient la cinquième recrue des Blues cet été après les arrivées des défenseurs James Tarkowski et Ruben Vinagre, de l’attaquant Dwight McNeil et du défenseur central Conor Coady.

Le milieu de terrain, considéré comme l’un des talents les plus excitants d’Europe, était sur le point de rejoindre West Ham jusqu’à ce qu’Everton intervienne pour égaler leur offre la semaine dernière.

Puissant, rapide, techniquement qualifié et capable d’être utilisé dans une gamme de rôles de milieu de terrain central, Onana a révélé la possibilité de jouer pour le manager Frank Lampard, des fans passionnés et “l’un des plus grands clubs d’Angleterre” étaient la clé de son engagement. son avenir à long terme à Everton.

“C’est génial de rejoindre Everton. Je sais que c’est un très grand club, l’un des plus grands d’Angleterre », a déclaré Onana à evertontv.

« C’est quelque chose dont je veux faire partie pendant de nombreuses années. Tout le monde ici a montré qu’il me voulait vraiment et qu’il avait un plan pour moi, alors j’ai vraiment apprécié les discussions que j’ai eues avec le manager et le directeur du football. [Kevin Thelwell]. Ils m’ont dit comment ils voulaient que je joue et j’ai apprécié. Ils ont tous les deux beaucoup d’ambition et c’est le genre de gars que je suis donc ça correspond », a-t-il déclaré.

“Le manager était l’une des principales raisons. Il a joué au plus haut niveau, a gagné beaucoup de choses et a également été milieu de terrain. Cela signifie beaucoup d’avoir de l’intérêt de sa part et je pense qu’il peut m’apprendre beaucoup de choses. Les fans d’Everton sont incroyables. J’ai vu leur soutien la saison dernière et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Everton. J’ai hâte de les rencontrer à Goodison et rien que d’entendre parler de l’ambiance, j’en ai la chair de poule », a-t-il ajouté.

« Le bleu est aussi ma couleur préférée ! Je vais tout donner pour le Club et nos supporters.

Le manager Frank Lampard a déclaré: “Amadou est un joueur que nous tenions vraiment à amener à Everton. Il a de nombreuses qualités pour aider à renforcer notre milieu de terrain et, à seulement 20 ans, il a un énorme potentiel pour s’améliorer encore.

“Je lui ai expliqué pourquoi Everton était le bon club pour lui et nous attendons tous avec impatience qu’il montre ce qu’il peut apporter à l’équipe.”

