Everton signe le prêt du défenseur sportif Ruben Vinagre

Everton a engagé le défenseur Ruben Vinagre du Sporting portugais pour un prêt d’un an, a annoncé mercredi le club de Premier League.

Le Sporting a signé Vinagre, un produit de leur système de jeunesse, de Wolverhampton Wanderers sur un contrat permanent ce mois-ci après un prêt d’un an. Le joueur de 23 ans a fait 18 apparitions pour le Sporting dans toutes les compétitions la saison dernière.

“C’est un rêve devenu réalité de rejoindre un grand club comme Everton”, a déclaré Vinagre.

“L’opportunité de travailler avec de très bons joueurs et un très bon entraîneur à Frank Lampard m’a donné envie de signer.”

Vinagre a rejoint les Wolves de l’AS Monaco en Ligue 1 en 2017, d’abord en prêt, puis de façon permanente un an plus tard. Il a ensuite été prêté à l’équipe grecque de l’Olympiacos et à l’équipe portugaise de Famalicao avant de faire son retour au Sporting.

Everton entame sa campagne de Premier League à domicile contre Chelsea le 6 août après avoir évité la relégation en terminant 16e la saison dernière.

