Everton signe l’Anglais Coady en prêt d’une saison des Wolves

Londres (AFP) – Le défenseur central anglais Conor Coady a rejoint Everton dans le cadre d’un prêt d’une saison des rivaux de Premier League, les Wolves, a-t-on annoncé lundi.

Les Toffees se sont retrouvés à court de défenseurs après que Ben Godfrey et Yerry Mina se soient blessés lors d’une défaite 1-0 contre Chelsea lors de leur match d’ouverture de la nouvelle saison de championnat samedi.

Cette décision voit le capitaine des Wolves Coady, 29 ans, retourner dans sa ville natale huit ans après avoir quitté Liverpool, où il est passé par l’académie du club d’Anfield.

“C’est incroyable de rejoindre Everton”, a déclaré Coady sur le site Web de son nouveau club.

“Dès que j’ai entendu l’intérêt, du manager mais aussi du club de football lui-même, j’ai vraiment voulu en faire partie tout de suite. Je suis sur la lune pour rejoindre.

Il a ajouté: “J’ai grandi autour de la ville, je connais le club de football, la taille de ce club et ce que cela signifie pour les supporters.

“Je suis quelqu’un qui désespérait de venir ici, de jouer pour ce club. J’ai de la famille et des amis qui sont d’immenses Evertoniens.

“Je suis ici pour donner absolument tout ce que j’ai pour ce club de football. C’est important que je travaille aussi dur que possible pour aider mes coéquipiers, faire avancer le club et rendre les gens fiers.

Coady est le quatrième joueur à arriver à Goodison Park lors de la fenêtre de transfert actuelle, après le duo Burnley de James Tarkowski et Dwight McNeil ainsi que le défenseur du Sporting Lisbon Ruben Vinagre.

“Nous sommes ravis d’amener un joueur de la qualité et de la vaste expérience de Conor à Everton et il correspond à la façon dont nous voulons jouer en équipe”, a déclaré le manager des Toffees, Frank Lampard.

“En plus d’être l’un des défenseurs les plus fiables de la Premier League et un international anglais, ses compétences en leadership nous seront également très utiles.”

Coady était sur le banc pour le premier match de la saison des Wolves, une défaite 2-1 contre Leeds.

Il a déménagé aux Wolves de Huddersfield en 2015 et a disputé 196 matchs de championnat sur 198 possibles au cours des cinq dernières saisons pour le club des Midlands.