Everton: Sean Dyche devrait être nommé manager après avoir remporté la course pour succéder à Frank Lampard | Nouvelles du football

Sean Dyche devrait être nommé manager d’Everton vendredi.

L’ancien patron de Leeds, Marcelo Bielsa, et Dyche ont tous deux eu des entretiens avec le club jeudi, le premier ayant été repéré à Londres pour des négociations avec le conseil d’administration d’Everton.

Mais il semble que l’ancien manager de Burnley ait remporté la course pour succéder à Frank Lampard à Goodison Park.

Bielsa était l’option préférée du propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, mais le coût de l’arrivée de l’entraîneur argentin signifiait que l’accord était difficile à conclure.

Image:

Bielsa et Dyche ont tous deux eu des entretiens avec le conseil d’administration d’Everton cette semaine





Bielsa et son personnel d’arrière-boutique coûteraient probablement jusqu’à 1 million de livres sterling par mois à Everton – un chiffre qui couvrirait tous les membres du personnel de soutien de l’entraîneur.

Le style de négociation particulier de Bielsa l’amène à demander des frais importants qu’il distribue ensuite à toute son équipe d’entraîneurs, qui constituent une partie non négociable du package.

Il est entendu que les patrons d’Everton s’inquiétaient du coût et de l’apport de changements aussi importants à la structure de leur personnel d’entraîneurs.

Bien que Bielsa soit leur cible n ° 1, le conseil d’administration des Toffees voulait un manager avec une expérience en Premier League, c’est pourquoi ils se sont tournés vers Dyche.

