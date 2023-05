Everton scelle la survie de la Premier League mais il y a du travail à faire

LIVERPOOL, Angleterre – L’euphorie de la survie a duré moins d’une minute à Goodison Park. Everton a remporté la victoire dont ils avaient besoin pour éviter la relégation de la Premier League, battant Bournemouth 1-0 avec le but d’Abdoulaye Doucoure en seconde période, mais l’émotion dominante à la fin du match était la colère.

Colère d’être dans cette position – encore une fois – mais aussi contre le régime en charge de la gestion du club. Les fans scandaient « sack the board » avant même que les joueurs de Sean Dyche aient quitté le terrain, mais le board n’était pas là pour l’entendre. Les directeurs, le président du club Bill Kenwright et le propriétaire Farhad Moshiri n’ont pas assisté à un match à domicile depuis que le club a évoqué des problèmes de sécurité concernant leur sécurité avant le match contre Southampton le 14 janvier.

C’était la troisième fois qu’Everton réalisait une soi-disant « grande évasion » le dernier jour d’une saison de Premier League, après avoir également sauvé sa peau en 1994 et 1998. Everton a frôlé la relégation à d’autres occasions, réussissant à éviter la finale drame la saison dernière avec une victoire lors de leur avant-dernier match, mais la raison pour laquelle les célébrations ont été si brèves à cette occasion est que les supporters du club en ont assez des sous-performances.

Doucoure, dont le superbe tir du pied droit à 20 mètres a scellé la victoire cruciale contre Bournemouth, a résumé l’ambiance autour du club avec une évaluation directe de ce que signifie la survie.

« Il y a beaucoup de travail à faire », a-t-il déclaré après le match. « Nous ne pouvons pas nous laisser emporter. Je ne suis pas un héros. Personne n’est ici. Nous travaillons et jouons pour Everton et nous devons être bien meilleurs que cela. Nous devons réaliser les erreurs que nous avons commises cette saison. Tout le monde a montré de la passion à la fin, mais la saison prochaine, nous devons revenir plus forts et mettre Everton en tête. »

La superbe frappe d’Abdoulaye Doucoure a suffi à maintenir Everton dans l’élite. Emma Simpson – Everton FC via Getty Images

La relégation va souvent de pair avec les erreurs et l’incompétence en dehors du terrain et Everton a la chance de ne pas avoir subi la punition ultime pour ses lacunes.

Ils ont permis au meilleur buteur de la saison dernière, Richarlison, de partir pour 60 millions de livres sterling à Tottenham, choisissant de le remplacer par Neal Maupay de Brighton pour moins du quart de ces frais. Maupay n’a marqué qu’une seule fois toute la saison et c’était en septembre.

En janvier, après avoir limogé l’entraîneur Frank Lampard après 11 défaites en 14 matchs, Everton a été le seul club à ne pas signer pendant le mercato. Mais ils ont permis au jeune attaquant Anthony Gordon de rejoindre Newcastle dans le cadre d’un contrat de 45 millions de livres sterling.

On pourrait affirmer que la nomination de Dyche en tant que manager était une chose que le conseil d’administration d’Everton a bien fait, étant donné que l’ancien patron de Burnley a maintenu le club en Premier League. Mais Dyche n’était pas leur premier choix. Marcelo Bielsa, l’opposé polaire de Dyche en termes de style d’entraînement, a été le choix du conseil d’administration. Mais l’ancien manager de Leeds s’est rapidement rendu compte qu’Everton était dans un plus gros pétrin qu’il ne pouvait résoudre en six mois, alors Dyche a obtenu le poste.

À moins qu’il n’y ait plus de bouleversements au club – il y a des spéculations constantes autour de la propriété et de la possibilité de vendre Everton – Dyche restera en charge de faire avancer l’équipe et de s’assurer que des progrès peuvent être réalisés. Mais il y avait une dose de réalité de la part du manager après ce match.

« Ce fut une journée horrible pour toutes les personnes concernées », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de joie pour moi. Cela a été très difficile, mais le côté positif est que nous avons fait le travail. Il y a beaucoup à changer ici et beaucoup de travail à faire, mais c’est un grand pas vers le faire . Les Evertoniens, aussi remarquables qu’ils aient été, doivent s’en souvenir. Nous ne pouvons pas dire : ‘Oh, tout va bien maintenant.’ Je n’ai pas de poussière magique pour le trier.

« Si vous demandez à cinq fans différents d’Everton ce dont nous avons besoin, vous obtiendrez cinq réponses différentes, nous devons donc réaligner tout le monde. Le travail sur la saison prochaine a commencé le jour de mon arrivée. Ce n’est pas une solution facile, loin de là. Les supporters nous veulent au sommet du marché parce que nous sommes un grand club, mais nous ne jouons pas comme un grand club. »

Sean Dyche ne pouvait pas regarder parfois, car Everton en faisait juste assez. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Cependant, appuyer sur le bouton de réinitialisation en tant qu’équipe de Premier League sera tellement plus facile qu’en tant que club défaillant du championnat EFL.

Everton doit emménager dans un nouveau stade au cours de la saison 2024-25, mais avant cela, ils doivent faire face à toute sanction qui leur est infligée après avoir été inculpé par la Premier League en mars pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Si l’accusation est maintenue, Everton pourrait se voir déduire des points la saison prochaine, donc « Groundhog Day » cette fois l’année prochaine est une possibilité.

Éviter la relégation était absolument crucial pour Everton. La saison prochaine sera leur 70e campagne consécutive dans la première division – seul Arsenal (98 saisons) peut se vanter d’une séquence plus longue – et ce sentiment que l’avenir du club est en jeu était suspendu avant ce match.

Les rues autour de Goodison étaient calmes avant le match, comme si personne n’osait parler, et le calme n’a été rompu que par les supporters qui scandaient à l’extérieur du terrain, lançant des fusées éclairantes et des feux d’artifice à l’approche du coup d’envoi.

La saison dernière, ces mêmes fans ont été crédités par Lampard pour avoir aidé à maintenir l’équipe après avoir créé une atmosphère frénétique dans la préparation, accueillant l’entraîneur des joueurs avec de la couleur et du bruit. Dyche ne voulait rien de tout cela. Il voulait calmer l’émotion, la traiter comme une journée normale, alors les joueurs sont arrivés individuellement dans leurs voitures. Peut-être était-ce aussi une ruse pour leur permettre de s’échapper rapidement après si les événements s’étaient déroulés différemment.

Mais il n’était pas nécessaire de se faufiler par la porte arrière grâce à Doucoure. Il a marqué le but qui comptait pour garder Everton en Premier League, renvoyant Leicester et Leeds à la place.

Le conseil d’administration d’Everton aura célébré quelque part, mais le fait qu’ils soient restés à l’écart d’un match aussi crucial vous dit tout sur la corde raide que le club doit encore marcher.

Ils sont restés debout, mais personne ne célèbre trop fort.