Everton scelle la sécurité en Premier League alors que Leicester et Leeds sont relégués le dernier jour de la saison | Nouvelles du football

Leicester City et Leeds United ont été relégués au championnat Sky Bet après qu’Everton ait battu Bournemouth pour préserver leur statut de premier plan lors d’une dernière journée dramatique de la saison de Premier League.

Abdoulaye Doucoure a marqué le but le plus important de sa carrière et peut-être de l’histoire d’Everton pour sauver l’équipe de la relégation avec une victoire 1-0 sur Bournemouth.

Everton est entré dans la dernière journée avec son destin entre ses mains, et la superbe frappe de Doucoure a assuré qu’il n’y avait rien que les rivaux de relégation Leicester et Leeds puissent faire pour mettre les Toffees en sécurité.

Tableau de Premier League: Everton reste debout le dernier jour





Le manager Sean Dyche a insisté sur le fait qu’Everton n’était pas un club brisé après les avoir guidés vers la sécurité le dernier jour.

« Évidemment, cela signifie beaucoup », a-t-il déclaré Sports du ciel. « Pour moi, j’ai repris ce qu’ils appelaient un club cassé. Ce n’est pas cassé. Il y a certainement des fissures mais ce n’est pas cassé. Nous avons montré cet esprit combatif dont nous avions besoin.

« Mais j’ai dit aux joueurs qu’ils ne devraient pas être dans cet état et nous devons apprendre. La saison prochaine va être une grande saison. C’est une journée magique mais à la fin de la journée, nous ne devrions pas être dans cette forme.

« Nous avions besoin de croire dans le groupe et je pense que nous l’avons bien fait. En tant que personnel, nous avons maintenu cela, nous les avons fait croire. Ils ont vu des gens tomber, nous n’avons pas d’arrières latéraux, non vers l’avant, mais nous avons continué.

« ‘Doucs’ a été une lumière brillante à cet égard et il marque un but époustouflant. Il l’a peut-être mal frappé. Mais nous devons apprendre de cette expérience. Vous n’êtes un grand club que si vous donnez des performances de grand club et que vous faire de grandes choses de club. C’est un grand club mais nous devons le remettre en place en dehors du terrain et pas seulement sur le terrain.

Jamie Carragher de Sky Sports :

« J’étais vraiment ravi qu’il y ait un sentiment à l’intérieur de Goodison Park que les fans d’Everton ne devraient pas célébrer cela. Je viens de la ville. Everton n’a pas dépassé son poids depuis longtemps, mais se retrouver dans cette position deux années consécutives, c’est horrible.

« Quand j’entends les joueurs dire que l’engagement et la mentalité les ont fait franchir la ligne… c’est embarrassant. Everton ne devrait pas être dans cette position avec les joueurs qu’ils ont et le montant d’argent qui a été dépensé, plus de 700 millions de livres sterling. Je peux comprenez que les joueurs sont soulagés, mais ne célébrez pas trop cela.

« Ces joueurs se sont beaucoup échappés cette saison parce que tous les regards étaient tournés vers le propriétaire et ceux qui dirigent le club de football. Il y a eu des cris de ‘sack the board’ à la fin du match, je suis d’accord avec ça. Mais le les joueurs ont été horribles, absolument choquants, donc ils ne devraient pas du tout s’en tirer. »

Leicester City, qui a remporté le titre il y a sept ans, n’est devenu que le deuxième ancien champion de Premier League à être relégué, bien qu’il ait été West Ham 2-1 au King Power Stadium.

Les Foxes étaient sur la bonne voie pour rester en Premier League à mi-chemin des matches de la dernière journée après que Harvey Barnes leur ait donné la tête contre West Ham et les ait sortis des trois derniers, mais Doucoure a changé le teint de l’image de relégation en La faveur d’Everton avec sa frappe décisive.

Alan Smith de Sky Sports :

« Leicester a fait ce qu’il avait à faire mais Everton a répondu. C’est un triste jour. Ils ont connu neuf belles saisons en Premier League, le miracle de remporter le titre puis la FA Cup. Ce fut une période merveilleuse dans l’histoire du club. Leicester a toujours été une équipe de yo-yo – même lorsque je l’ai rejoint en 1982.

« Leicester a bien joué aujourd’hui. Quand vous voyez James Maddison tirer les ficelles et le rythme de Harvey Barnes, vous pensez qu’ils ne devraient pas être dans cette position. Ils ont beaucoup pour eux quand ils sont dans cette humeur. Et fair-play pour eux de jouer bien dans ces circonstances – c’était aussi bon qu’ils ont joué pendant quelques mois. Leicester a fait sa part mais il y avait un air de résignation. »

La tentative de Leeds United de survivre lors de la dernière journée n’a pas réussi à décoller, l’ouverture de la deuxième minute de Harry Kane inspirant Tottenham à une victoire 4-1 à Elland Road qui a mis fin à leur séjour de trois saisons dans l’élite.

Leicester et Leeds rejoignent Southampton – qui a fait match nul 4-4 avec Liverpool le dernier jour – dans le championnat de la saison prochaine après la fin de la période de 11 ans des Saints dans l’élite après la défaite contre Fulham le 13 mai.

