Everton s’apprête à approcher un autre jeune de Chelsea après la rebuffade de Gibbs-White

La légende de Chelsea et actuel manager d’Everton, Frank Lampard, cible un autre jeune joueur de Chelsea alors qu’il envisage un déménagement pour Tino Anjorin cet été, selon des informations.

Alors qu’il était en charge du comté de Derby, Lampard a retiré Mason Mount et Fikayo Tomori du système de Chelsea dans le cadre d’accords de prêt, tandis qu’il a fait de Mount et Reece James les pierres angulaires de son côté pendant son séjour dans la pirogue de Stamford Bridge.

Maintenant, alors qu’il est en charge de Goodison Park, il cherche à utiliser à nouveau la même voie, avec des liens avec Billy Gilmour et Conor Gallagher ayant déjà émergé au cours de l’été, et les Toffees surveillant également de près Armando Broja s’il devait être autorisé à partir.

Maintenant, ils sont prêts à poursuivre cette tendance en envisageant un mouvement pour un autre jeune, cette fois sous la forme de Tino Anjorin.

🗞 on me dit #Everton envisagent une offre pour #Chelsea jeune Tino Anjorin L’EFC fait pression pour un transfert permanent mais le CFC préférerait un prêt. Anjorin est heureux de faire le pas Comprenez que cela est beaucoup plus probable si EFC échoue avec Gibbs-White 👇https://t.co/NkNfndTOMW pic.twitter.com/fslZB3zCEK – Chris Smith (@CJSmith91) 13 juillet 2022

L’équipe de Lampard a vu une offre de plus de 20 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Wolves Morgan Gibbs-White refusée plus tôt dans le mois, et pourrait être forcée de pivoter vers Anjorin si une guerre d’enchères éclatait contre l’Anglais.

Anjoin un risque?

Anjorin a rejoint le Lokomotiv Moscou en prêt avec une option d’achat l’été dernier, mais a été rappelé par les Blues et envoyé en prêt à Huddersfield Town en prêt pour la seconde moitié de la saison à la place.

Cependant, son temps de jeu était limité, le joueur de 20 ans ne gérant que 143 minutes avec l’équipe du Yorkshire et ne réussissant pas à faire un seul départ ni dans la saison proprement dite ni dans les barrages, où les Terriers ont finalement perdu en finale.

Un déménagement à Everton pourrait raviver une partie de la promesse qu’il a montrée pendant son passage au niveau des jeunes de Chelsea, mais ce serait certainement un pari pour les Toffees.

