Everton Sans Striker pour l’ouverture de Chelsea après la blessure de Dominic Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin d’Everton sera absent jusqu’à six semaines avec un problème au genou, les laissant sans attaquant senior pour le match d’ouverture de la Premier League samedi contre Chelsea à domicile, a déclaré jeudi le manager Frank Lampard.

Le club du Merseyside a vendu le Brésilien Richarlison à Tottenham Hotspur à la fin de la saison et Salomon Rondon est suspendu pour le match après avoir reçu un carton rouge contre Brentford la saison dernière, laissant Lampard avec un manque de puissance de feu à l’avant.

“Perdre un joueur comme Dominic, avec sa qualité, dans la semaine précédant le premier match va vous affecter”, a déclaré Lampard lors d’une conférence de presse.

« Je pense que nous envisageons probablement environ six semaines pour la blessure. J’ai vu beaucoup de rumeurs folles hier, mais il a été évalué sur quelques jours et c’est là que nous en sommes.

“Cela vient avec le territoire d’avoir une équipe et de s’entraîner à ce niveau. Nous devrons contourner le problème. D’autres joueurs devront intervenir et faire le travail et j’espère que six semaines passeront assez rapidement et que nous récupérerons Dominic.

Lampard a déclaré que le problème était que Calvert-Lewin, qui a marqué cinq buts en 18 apparitions lors d’une campagne 2021-22 blessée, avait subi un nouveau problème.

“Dominic avait l’air super, vraiment en forme, vraiment fort. Je l’ai retiré d’un match de pré-saison par précaution, mais tout au long de la pré-saison, nous avons constamment commenté à quel point il était beau. C’était très positif », a déclaré Lampard.

“Donc, c’est un coup dur pour tout le monde, en particulier pour lui parce que je connais le sentiment en tant que joueur quand on se prépare pour une nouvelle saison.

“Je ressens pour lui mais nous le soutiendrons, puis en tant qu’équipe et équipe, nous devons regarder les matchs devant nous.”

Everton a été entraîné dans une bataille de relégation la saison dernière avant de terminer 16e avec 39 points en 38 matchs.

