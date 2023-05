Everton risque d’être poursuivi pour 375 millions de dollars s’il évite la relégation

La situation financière d’Everton pourrait être grandement affectée, qu’elle soit reléguée de la Premier League ou non, car il y a une chance qu’elle soit poursuivie pour des sommes importantes. Des rapports en provenance d’Angleterre affirment que les clubs entourant les Toffees dans le tableau poursuivraient l’équipe du Merseyside si elle évitait la relégation.

Everton a été accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier en mars. Les Toffees ont ensuite rapidement publié une déclaration rejetant les allégations. « Le club conteste fermement l’allégation de non-conformité et, avec son équipe d’experts indépendants, est entièrement convaincu qu’il reste conforme à toutes les règles et réglementations financières », lit-on dans le communiqué.

« Everton est prêt à défendre vigoureusement sa position auprès de la commission. Le club a, pendant plusieurs années, fourni des informations à la Premier League de manière ouverte et transparente et a consciemment choisi d’agir avec la plus grande bonne foi à tout moment.

Les responsables de l’EPL rejettent une décision rapide sur la violation du FFP

Néanmoins, Leeds, Leicester City, Nottingham Forest et Southampton ont tous demandé à la Premier League d’intervenir et d’accélérer les charges. Cependant, l’élite anglaise a rejeté cette proposition. Par conséquent, Ciel et le Courrier quotidien prétendre que le quatuor peut poursuivre Everton s’il reste dans la ligue. Burnley, nouvellement promu, s’est également joint à la plainte.

Les cinq clubs ont informé la Premier League qu’Everton devait verser une indemnité. C’est, bien sûr, si les autorités déclarent les Toffees coupables d’actes répréhensibles par une commission indépendante.

Everton poursuivi par trois clubs relégués

Bien que cinq clubs aient discuté de la question avec la Premier League, seules les trois équipes reléguées s’en prendraient à Everton. Southampton a confirmé sa place dans le championnat de la saison prochaine avec une défaite contre Fulham le week-end dernier. Cela laisse deux autres clubs face à la relégation de l’élite. Le trio d’équipes reléguées verserait alors environ 125 millions de dollars chacun dans le procès contre Everton.

Malgré les accusations de mars, une décision officielle de la commission indépendante et de la Premier League intervient après la fin de la saison. Tout procès potentiel des clubs prend fin si Everton tombe en panne. Les Toffees sont actuellement à un point de la zone de largage avec deux matchs à jouer.

PHOTO: IMAGO / Action Plus