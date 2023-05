Everton risque d’être poursuivi pour 300 millions de livres sterling par cinq clubs anglais pour manquement financier, selon un rapport

Avec 32 points en 36 matchs, Everton fait actuellement face à une bataille de relégation en Premier League. Mais la menace de relégation n’est pas le seul défi auquel Everton est confronté en ce moment. Outre une série de mauvais résultats sur le terrain, une sérieuse menace hors du terrain semble planer sur l’équipe basée dans le Merseyside.

On apprend qu’Everton fait face à l’horrible perspective d’être poursuivi pour 300 millions de livres sterling s’il parvient à rester en Premier League la saison prochaine. Un rapport publié par Daily Mail affirme que cinq clubs – Southampton, Nottingham Forest, Leicester City, Leeds United et Burnley – ont communiqué à la Premier League qu’ils devraient obtenir une compensation s’il s’avère qu’Everton enfreint les règles de dépenses.

A LIRE AUSSI| L’Inde tirée au sort dans le même groupe que le Pakistan pour le championnat SAFF 2023

Le rapport suggère que les cinq clubs anglais ont également demandé que l’audience disciplinaire d’Everton soit accélérée.

Plus tôt cette année en mars, Everton a été renvoyé devant un panel indépendant pour avoir prétendument enfreint les règles de rentabilité et de durabilité. Everton semble être le deuxième club à être accusé d’une prétendue violation des règles financières de la Premier League.

Les champions en titre de la Premier League, Manchester City, étaient auparavant accusés d’avoir enfreint les règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité.

Everton aurait subi des pertes de 371,8 millions de livres sterling au cours des trois dernières années. Il est entendu que la Premier League permet à un certain club de subir une perte maximale de 105 millions de livres sterling sur trois ans. Il n’y a toujours pas de mot officiel sur le jugement possible, mais les clubs qui enfreignent les règles du fair-play financier (FFP) de la Premier League peuvent faire face à une amende ou à une déduction de points.

« Everton est prêt à défendre vigoureusement sa position auprès de la commission. Le Club a, pendant plusieurs années, fourni des informations à la Premier League de manière ouverte et transparente et a consciemment choisi d’agir avec la plus grande bonne foi à tout moment », a répondu le club aux accusations dans un communiqué officiel.

A LIRE AUSSI| La ville de Cardiff demande une indemnisation de 100 millions de dollars à Nantes pour l’accident d’avion d’Emiliano Sala il y a quatre ans

Pour en revenir aux développements sur le terrain, Everton n’a actuellement qu’un point d’avance sur Leeds United, 18e au classement de la Premier League. Les Toffees n’ont jamais été relégués depuis la création de la Premier League en 1992. Lors de leur prochain match, Everton affrontera les Wolves en Premier League samedi. L’équipe entraînée par Sean Dyche entrera dans le match après avoir subi une défaite 0-3 aux mains des meilleurs joueurs de Manchester City.