Everton Reporter Notebook : La lumière enfin au bout du tunnel pour les Toffees ? | Nouvelles du football

L’histoire malheureuse d’Everton semble être une saga sans fin.

Bouleversement du conseil d’administration, conflits financiers, contestation judiciaire d’un ancien directeur et ainsi de suite.

Mais peut-être, juste peut-être qu’il y a de la lumière au bout d’un long tunnel dans la dernière annonce du club concernant la mise en place d’un conseil d’administration intérimaire, ainsi que des nouvelles de New York concernant le dépôt d’une société par les futurs investisseurs MSP Sports Capital qui a confirmé investissement totalisant 130 millions de livres sterling.

Les groupes de supporters réclament depuis un certain temps la suppression du conseil d’administration actuel.

Alors que 75% de cette demande a été accordée avec les départs de la PDG Denise Barrett-Baxendale, du directeur financier Grant Ingles et du membre non exécutif du conseil d’administration Graeme Sharp, la plus grande attention a sans doute été dirigée vers le président Bill Kenwright et, avec le vendredi de annonce qu’il restera en poste pendant une période de transition, de nombreux partisans ont exprimé leur inquiétude que rien n’ait changé ou ne changera.

Image:

Bill Kenwright restera au conseil d’administration d’Everton après que le propriétaire Farhad Moshiri a déclaré que le président de longue date avait un rôle vital à jouer dans la « période de transition importante » du club.





Les fans ne doivent pas douter qu’il s’agit d’un conseil d’administration provisoire qui a été mis en place par le propriétaire Farhad Moshiri, essentiellement un palliatif pendant que la vraie affaire est conclue avec MSP, et cette affaire sera conclue.

Moshiri veut le meilleur investissement possible non seulement pour payer l’achèvement du nouveau stade, mais aussi pour mettre le club dans une position financière plus solide, et cela prendra environ six à sept semaines.

Le travail est bien avancé et ce travail va maintenant se poursuivre avec la stabilité nécessaire fournie par l’arrangement du conseil temporaire.

Image:

Les fans d’Everton brandissent des banderoles pour protester contre le conseil d’administration





Qu’on le veuille ou non, les fans doivent se rendre compte qu’avec l’activité de transfert une priorité numéro un pendant cette période, les aboutissants et les tenants seront toujours travaillés par le directeur du football Kevin Thelwell et le manager Sean Dyche, et en tant que seule personne au club avec l’expérience nécessaire dans le domaine au niveau du conseil d’administration, ce travail inclura Bill Kenwright.

Le nouveau conseil d’administration, qui comprend Moshiri lui-même, supervisera une période d’efficacité et de contrôle des coûts qui préparera le club et l’adaptera à l’arrivée des nouveaux investisseurs.

John Spellman, qui a également été nommé administrateur non exécutif, possède une vaste expérience dans le secteur financier et énergétique. C’est quelqu’un qui regardera le club avec des yeux frais mais curieux.

Peter McPartland de Toffee TV décortique les problèmes d’Everton en ce moment et décrit le club comme un « dinosaure ».



MSP apportera sans aucun doute une nouvelle façon de penser à Everton, en tant que groupe commercialement avisé, ils fourniront une expertise dans de nombreux domaines, des droits de dénomination pour le stade, des pratiques commerciales axées sur l’international et une connaissance de la gestion sportive qui fait cruellement défaut au club depuis trop longtemps. .

La chose la plus importante pour Everton en ce moment est d’obtenir une équipe capable d’une meilleure place que les deux dernières saisons où ils ont échappé de peu à la relégation. Il doit y avoir une amélioration et Dyche doit avoir une équipe qu’il peut transformer, à tout le moins, en une collection efficace et travailleuse de joueurs qui peuvent montrer une progression vers une base de fans assiégée.

Image:

Les fans d’Everton ont protesté contre le club à de nombreuses reprises la saison dernière





Ils savent qu’ils ne réserveront probablement pas de voyages en Europe de si tôt, mais ils ont besoin de voir un groupe de joueurs désireux et capables de leur donner de quoi être fiers.

Le manager aura besoin de l’aide de Kenwright et Thelwell pour le faire à court terme au moins, ce dont le propriétaire est conscient et cela a été un moteur majeur de sa décision de demander au président de rester pendant cette période de transition.

Image:

Sean Dyche célèbre l’évasion dramatique d’Everton de la relégation





Cependant, après des années de déception et d’échec, sans parler des peurs de relégation remplies d’anxiété et de cœur battant, il est difficile de vendre à une base de fans totalement ivre que les choses avancent et que les changements qu’ils veulent voir arrivent, l’investissement est à venir, et ils espèrent qu’un certain succès suivra.

Eux et le club en sont privés depuis bien trop longtemps.

Cela ne peut bien sûr pas être garanti, mais tout le monde doit convenir que ce qui s’est passé doit prendre fin et donner au club une chance de prendre un nouveau départ et un avenir meilleur.