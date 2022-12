Everton rappelle Ellis Simms de la période de prêt de Sunderland

Everton a rappelé Ellis Simms de son prêt à Sunderland.

Il reviendra à Everton le 1er janvier.

L’attaquant a marqué sept buts en 17 matches de championnat pour le côté nord-est. Everton a maintenant décidé de l’ajouter à son équipe première pour le reste de la saison.

En fonction de l’autorisation des instances compétentes, Everton espère disposer de Simms pour son affrontement contre Brighton le 3 janvier.

Vendredi, l’entraîneur-chef d’Everton, Frank Lampard, a déclaré: «Nous avons la capacité de rappeler Ellis et nous y réfléchissons. Ce sera ma décision avant tout. Il y a un équilibre entre ce qui est le mieux pour Ellis et ce qui est le mieux pour nous et pour qu’il soit prêt à entrer et à marquer des buts.

“C’est une question de marquer en Championship, une autre de marquer des buts en Premier League. Quand nous regardons où nous en sommes – et je parle d’options hors du banc pour nous et d’options pour commencer si quelqu’un se montre – nous devons regarder tout ce qui est entre nos mains, et Ellis est notre joueur.

Le joueur de 21 ans a déjà joué pour la première équipe d’Everton. Il a fait ses débuts en Premier League en décembre 2021 contre Chelsea. Il a également représenté Blackpool et Hearts en prêt depuis qu’il a rejoint l’académie d’Everton à l’âge de 16 ans.

ALLER PLUS LOIN Lampard dit que l’impatience des fans d’Everton “affecte les joueurs”, mais la patience s’épuise

(Photo : Getty Images)