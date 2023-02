Everton : Que faudra-t-il pour que Farhad Moshiri et le conseil d’administration d’Everton reviennent à Goodison Park ? | Nouvelles du football

Les supporters d’Everton ont démontré leur capacité à exiger des changements en dehors du terrain tout en apportant leur soutien total à leur nouveau manager et aux joueurs lors de la victoire 1-0 de samedi contre Arsenal.

Le soutien dans le stade était bruyant et efficace, Goodison était la «fosse aux ours» proverbiale, mais une fois de plus une rangée de sièges est restée inutilisée, ceux à l’avant de la tribune des directeurs.

Le conseil d’administration d’Everton est resté à l’écart pour un deuxième match à domicile consécutif en raison, selon le club, d’une “menace réelle et crédible pour sa sécurité”, une situation tout à fait remarquable pour un club de Premier League.

Un conseil absent pour le premier match sous un nouveau manager n’est pas une bonne situation.

Les problèmes sont cependant plus complexes.

Bien sûr, la sécurité de toute personne doit faire l’objet d’une attention primordiale ; ceux qui conseillent le conseil ne peuvent pas prendre de risques si des menaces ont été proférées, si des attaques physiques, comme suggéré, se sont produites. Mais pour aborder les problèmes fondamentaux, il y a un vide, une distance claire entre le conseil d’administration et les fans. Une solution ne peut être trouvée, semble-t-il, que si cet écart est comblé.

Aucun “vrai” Evertonien ne tolérerait un tel comportement. Ils sont généralement très compréhensifs et tolérables, et ont souffert de la médiocrité en ce qui concerne le manque de succès pendant longtemps. Le message de la majorité porte sur le changement, né de l’amour pour son club.

Les fans ont été très clairs. Ils veulent du changement au sommet. Ils veulent voir une direction différente prise. Cette responsabilité incombe au propriétaire Farhad Moshiri. Lui seul peut décider de son prochain coup.

Sean Dyche a félicité ses joueurs après la victoire 1-0 sur Arsenal



Zack Threlfall du groupe de fans NEIGE a déclaré: “Les antécédents du conseil d’administration en matière d’échecs footballistiques et commerciaux ces dernières années ne font qu’ajouter aux inquiétudes croissantes concernant leur capacité à diriger efficacement le club.

“Le conseil d’administration doit démissionner de ses fonctions et permettre à une nouvelle direction de faire avancer le club. C’est la seule façon pour le club de progresser.”

Les fans blâment le conseil d’administration pour la “mauvaise gestion” du club. Ils dirigent leur colère contre le président Bill Kenwright et la PDG Denise Barrett-Baxendale, deux fans autoproclamés d’Everton, deux membres à part entière du « People’s Club ».

Mais qu’en est-il d’eux ? Que pensent-ils et que ressentent-ils ?

La réalité est que personne ne le sait vraiment et n’a fait aucun commentaire depuis que la situation actuelle s’est aggravée là où elle se trouve actuellement. Nous avons entendu plus d’une fois le propriétaire Moshiri; il a répondu aux questions des groupes de fans et a fait publier deux lettres ouvertes en son nom par le club.

Image:

Le directeur du football d’Everton, Kevin Thelwell, avec Farhad Moshiri





Sa promesse d’un nouvel attaquant dans l’interview avec le groupe de supporters a suscité des critiques mais elle a été faite quand Arnaut Danjuma avait accepté de rejoindre le club, seulement pour que le joueur change d’avis à la dernière minute et déménage à Tottenham. Mais cela a montré que Moshiri était prêt à faire face.

Les cris de “sack the board” des fans sont irréalistes. Les conseils d’administration ne sont pas « licenciés » si facilement. Le monde des affaires ne réagit pas bien à de telles actions et, d’après le peu que je connais de Moshiri, on me dit qu’il n’est pas le genre de personne à mettre fin à une relation de manière aussi indigne. Lui, j’en suis sûr, voudrait qu’une telle démarche, si elle devait en arriver là, soit faite avec dignité et respect.

Pour résoudre tout conflit, il doit y avoir un dialogue, il doit y avoir de l’empathie, il doit aussi y avoir de l’ouverture. Nous avons vu cela des fans mais pas du conseil d’administration récemment. Bien sûr, ils peuvent se demander ‘à quoi ça sert ? personne n’écoute’. C’est peut-être une hypothèse juste, mais cela ne nie pas la nécessité pour eux de faire passer leur message.

Pourquoi ne parlent-ils pas ? Pourquoi n’établissent-ils pas fermement leur position sur la table des négociations et essaient-ils au moins de montrer qu’ils comprennent l’argument des fans ? Il y a peut-être un terrain d’entente, qui sait ?

Image:

Seamus Coleman et Gabriel Martinelli se battent pour la possession à Goodison Park





Le statu quo doit changer d’une manière ou d’une autre, car ce problème ne disparaîtra pas de sitôt, quelle que soit la performance de l’équipe sur le terrain. Les fans n’associent pas les deux maintenant, ils pensent que le succès de Sean Dyche ou autre sera malgré ce qui se passe au niveau du conseil d’administration et plus sur la relation entre l’équipe et la base de fans.

La question est : le silence sera-t-il autorisé à endommager davantage une relation déjà brisée ? Ou peut-il y avoir une solution adulte trouvée qui permettra au club de se réparer et de donner à la positivité de pompage de Dyche un trajet sans problème pour donner à tous ceux qui sont concernés ce qu’ils veulent, c’est-à-dire un club qui réussit?

Le conseil d’administration et le propriétaire se sont rendus au match à West Ham, deux d’entre eux partant 20 minutes avant la fin. Le prochain match d’Everton est le derby du Merseyside à Anfield. On ne sait pas s’ils feront le court trajet à travers le parc Stanley pour y assister.