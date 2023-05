Everton pourrait être vendu pour 745 millions de dollars dès la semaine prochaine

Everton semble enfin prêt à changer de propriétaire dans un proche avenir. Le Courrier quotidien affirme que le club du Merseyside sera vendu à des investisseurs américains dès la semaine prochaine. Farhad Mashiri espère vendre Everton pour environ 745 millions de dollars.

Selon le média britannique, la société d’investissement basée à Miami 777 Partners est actuellement la première à acheter le club. Le conglomérat, dirigé par Joshua Wander et Steven Pasko, a été fondé en 2015 et a déjà investi dans plusieurs équipes de football. Cela inclut Séville, Standard Liège, Gênes, Vasco de Gama, Hertha, Red Star et Melbourne Victory.

Everton pourrait être vendu à 777 Partners si le club évite la relégation

Cependant, 777 Partners préféreraient apparemment attendre et voir si Everton est relégué avant de faire l’achat massif. Les Toffees sont actuellement 17e du classement de la Premier League, à un point de la zone de largage. Un voyage aux Wolves et un match à domicile contre Bournemouth sont les deux seuls matches restants sur la liste des rencontres. L’élite anglaise se termine le 28 mai.

Parallèlement à une éventuelle relégation, Everton connaît également une série de problèmes financiers. Le club fait face à de graves accusations de fair-play financier, à des retards avec son nouveau stade de 625 millions de dollars et peut-être même à un procès s’il reste en Premier League.

Deuxième groupe d’investissement américain également en lice

Néanmoins, plusieurs investisseurs sont toujours intéressés par le club. MSP Sports Capital est considéré comme un plan de secours potentiel si 777 Partners se retirent d’un accord. MSP est une société mondiale de capital-investissement dirigée par Jahm Najafi. Le milliardaire irano-américain est actuellement copropriétaire des Phoenix Suns de la NBA. Il était également intéressé par l’achat de Tottenham Hotspur.

Les fans d’Everton seront sûrement ravis si un accord est conclu bientôt. Le propriétaire actuel du club, Farhad Moshiri, a initialement investi dans les Toffees en 2016. Bien que cela ait commencé comme une participation minoritaire, Moshiri a finalement pris le contrôle de 94% du club d’ici 2022. Outre la mauvaise performance d’Everton sur le terrain, il y a également eu des allégations selon lesquelles Moshiri n’est qu’un leader de l’oligarque ouzbek-russe Alisher Usmanov.

Le club du Merseyside est clairement au milieu d’une période très difficile sous Moshiri. Cependant, un changement de propriétaire pourrait être la première étape pour aider à redresser le navire.

777 Partners est également un investisseur majeur dans le service de streaming de football Fanatiz.

Photo : IMAGO / Nouvelles Images