Everton perd à nouveau alors que les fans exigent du changement

Southampton a battu Everton 2-1 dans un affrontement d’équipes dans la zone de relégation de la Premier League. Les Toffees étaient en tête à la pause, mais un doublé en seconde période de James Ward-Prowse a donné les trois points aux visiteurs.

Le jeu a été précédé par des nouvelles d’une menace possible pour les administrateurs d’Everton. La sécurité du club a suggéré au conseil d’administration de ne pas assister au match.

Les instructions sont venues après que la PDG Denise Barrett-Baxendale a récemment été mise dans une serrure à tête par un fan lors d’un récent match.

“A la suite d’une évaluation approfondie des risques et en réponse aux menaces tangibles reçues par le club et aux renseignements que nous avons recueillis, les membres du conseil d’administration du club ont été informés qu’ils ne devaient pas assister au match d’aujourd’hui”, a déclaré un conseiller en sécurité et sûreté.

Le club du Merseyside a également publié une déclaration sur le problème. “Il s’agit d’une décision sans précédent pour Everton Football Club – jamais auparavant l’ensemble de notre conseil d’administration n’avait reçu l’ordre de ne pas assister à un match pour des raisons de sécurité. C’est un jour profondément triste pour Everton et les Evertoniens », a déclaré l’équipe.

Avant le match, les supporters locaux ont accueilli le bus de l’équipe d’Everton alors qu’il se dirigeait vers Goodison Park. Malgré la menace susmentionnée, les supporters entourant le bus étaient plus enthousiastes et encourageants.

Les caramels ont commencé le match sur le pied avant

Amadou Onana a donné aux Toffees un bon départ dans le jeu réel. Le milieu de terrain a marqué son tout premier but pour le club à la fin de la première mi-temps. Demarai Gray a envoyé un centre flottant à partir d’un corner et Onana l’a dirigé de la tête.

Le gardien Gavin Bazunu a tenté un arrêt de conduite, mais le tir a été frappé bien dans le filet.

Ward-Prowse entraîne Everton vers le bas

Southampton a cependant égalisé le score en quelques secondes en seconde période. Che Adams a dirigé une passe directement dans le chemin de James Ward-Prowse et le milieu de terrain a marqué à quelques mètres.

La première touche de l’Anglais a éloigné le ballon d’un Ben Godfrey en pleine haleine.

Ward-Prowse a de nouveau marqué plus tard dans la mi-temps avec un superbe coup franc. Typique du joueur, Ward-Prowse a parfaitement enroulé le ballon sur le mur d’Everton et dans le filet. Le gardien Jordan Pickford n’a même pas bougé.

De nombreux supporters d’Everton sont restés à leur place après la défaite décevante. Les fans ont tenu des banderoles et ont chanté pour faire sortir le conseil d’administration du club.

Malgré la victoire, Southampton est toujours en bas du classement de la ligue. Cependant, les Saints sont désormais à égalité avec Everton et West Ham. Les trois clubs ont 15 points, à seulement un point de Bournemouth, 17e.