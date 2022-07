Everton n’est pas à vendre, déclare l’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri

L’actionnaire majoritaire d’Everton, Farhad Moshiri, a insisté sur le fait que le club de Premier League n’était pas à vendre après des pourparlers avec un consortium cherchant à prendre le relais à Goodison Park.

A LIRE AUSSI | Euro féminin de l’UEFA 2022 : la France décroche sa place pour les quarts de finale alors que la foule atteint un niveau record à l’Euro

L’ancien directeur général de Manchester United, Peter Kenyon, était le leader d’un groupe qui a entamé des négociations exclusives pour acheter Everton.

Le consortium, financé par le magnat de l’immobilier Maciek Kaminski et le magnat des mines John Thornton, aurait espéré conclure un accord de 500 millions de livres sterling (591 millions de dollars) pour Everton.

Mais, dans un message sur le site Web d’Everton jeudi, Moshiri a déclaré que tout nouvel investissement ne serait qu’une participation minoritaire.

“On a beaucoup parlé d’investissements dans notre club de football ces derniers temps – même de prises de contrôle – mais je tiens à préciser qu’il n’y a pas de panneau ‘à vendre’ actuellement accroché à l’extérieur d’Everton Football Club”, a déclaré Moshiri.

«Il sera toujours pragmatique d’explorer toutes les opportunités d’investissement potentielles et, comme j’ai été transparent à ce sujet, je me concentre sur l’achèvement du financement de notre fantastique nouveau stade ainsi que sur le renforcement de l’équipe de joueurs, et cela pourrait inclure un investissement minoritaire. Cela va continuer.

“Mais je tiens à vous rassurer tous sur le fait qu’Everton Football Club n’est pas à vendre.”

A LIRE AUSSI | Raheem Sterling remercie Manchester City pour “Lifetime of Memories” avant Chelsea Switch

Everton a enregistré des pertes totales de plus de 370 millions de livres sterling au cours des trois derniers exercices à la suite d’énormes investissements dans l’équipe de jeu pour peu de récompense.

Moshiri est devenu la cible de critiques féroces de la part des fans d’Everton, l’évasion étroite du club de la relégation la saison dernière n’ayant pas réussi à le sauver de nouveaux abus.

Mais Moshiri a appelé les supporters mécontents d’Everton à juger après que le patron Frank Lampard a terminé ses transactions de transfert dans la fenêtre d’été.

“Mon engagement envers le club reste fort et concentré et (le directeur du football) Kevin Thelwell et le président travaillent actuellement dur pour faire venir de nouveaux joueurs afin d’améliorer l’équipe de Frank Lampard”, a déclaré Moshiri.

“Il y aura de nouvelles recrues et je demanderais aux supporters de nous juger à la fin du mercato.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.