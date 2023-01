Everton manque Duncan Ferguson en remplacement de Lampard

L’entraîneur adjoint de longue date d’Everton, Duncan Ferguson, a été nommé entraîneur-chef des Forest Green Rovers jeudi. Ce sera le premier poste de direction permanent de l’Écossais. Ferguson était auparavant assistant dans le Merseyside depuis 2014.

L’entraîneur de 51 ans était évidemment ravi d’avoir enfin sa chance à la barre. « Je suis vraiment ravi de rejoindre FGR pour la prochaine étape de ma carrière, et j’ai l’intention d’être ici pendant un certain temps. Nous avons un peu de mal à nous battre pour rester en Ligue 1 et je suis prêt à relever le défi », a proclamé Ferguson.

“Je suis également reconnaissant d’avoir l’opportunité de venir diriger un club aussi progressiste et avant-gardiste. Leurs crédits verts de leader mondial sont vraiment impressionnants. Je tiens à remercier Dale de m’avoir fait venir. J’ai hâte de commencer !

Duncan Ferguson termine son séjour de neuf ans à Everton

Ferguson a également été interrogé sur ses liens avec Everton jeudi également. Les Toffees sont actuellement dans la zone de relégation de la Premier League et ont récemment limogé l’entraîneur-chef Frank Lampard. “J’allais toujours être lié à ce travail. Cela ne m’est jamais arrivé, mais je suis ravi d’être ici », a déclaré Ferguson.

L’ancien joueur d’Everton a déjà été nommé directeur par intérim à deux reprises au cours de son séjour d’entraîneur avec le club. Sa première opportunité est venue lorsque Marco Silva a été limogé en 2019. Everton est resté invaincu en quatre matches sous Ferguson, qui comprenait des rencontres difficiles contre Chelsea, Manchester United et Arsenal.

Ferguson a également reçu temporairement les rênes pour un match la saison dernière. Everton a perdu de peu le match à domicile contre Aston Villa. Lampard a été nommé entraîneur-chef après le match.

Pas de mauvais sang

Bien qu’il ait été négligé pour le poste vacant d’Everton, Ferguson a souhaité bonne chance à son ancien club. «Ils ont eu des moments difficiles. Ils sont en bas de la ligue, ils ont perdu quelques matchs et ils cherchent un nouveau manager. Je leur souhaite bonne chance », a déclaré Ferguson. “C’est un club fantastique. Il y avait toujours une chance [I could get the job]mais ils sont allés dans une direction différente.

Marcelo Biela, Wayne Rooney, Sean Dyche et Nuno Espirito Santo ont tous été liés au poste d’entraîneur-chef d’Everton ces dernières semaines.

PHOTO : Images IMAGO / PA