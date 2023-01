Everton limoge Frank Lampard alors que les craintes de relégation grandissent

Everton a limogé le manager Frank Lampard après une série de neuf défaites en 12 matchs qui a laissé le club dans la zone de relégation de la Premier League, le club a annoncé lundi.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Everton était sur le point de nommer un remplaçant avec une expérience en Premier League. Le club envisage l’ancien patron des Wolves, Nuno Espírito Santo, désormais entraîneur d’Al Ittihad en Arabie Saoudite ; l’ancien entraîneur de Leeds Marcelo Bielsa ; et l’ancien manager de Southampton Ralph Hasenhuttl.

“Tout le monde à Everton tient à remercier Frank et son équipe d’entraîneurs pour leur service au cours de 12 mois difficiles”, a déclaré le club du Merseyside. dit dans un communiqué.

“L’engagement et le dévouement de Frank et de son équipe ont été exemplaires tout au long de leur séjour au Club, mais les résultats récents et la position actuelle dans la ligue ont obligé à prendre cette décision difficile. Nous souhaitons bonne chance à Frank et à toute son équipe pour leur avenir dans le jeu. .”

Lampard a été nommé manager de Goodison Park le 31 janvier 2022, après le limogeage de Rafael Benitez, et l’ancien patron de Chelsea a pu éloigner l’équipe de la relégation au cours de la dernière semaine de la saison.

Mais les performances et les résultats d’Everton cette saison ont mis le club en danger de relégation de la Premier League pour la première fois, incitant le conseil d’administration du club à licencier le joueur de 44 ans.

Frank Lampard a été limogé par Everton avec l’équipe à deux points de la sécurité. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Le club du Merseyside a subi sa sixième défaite en Premier League au cours des sept derniers matchs avec une défaite 2-0 aux mains de West Ham United samedi.

Après une défaite démoralisante à domicile contre Southampton la semaine dernière, le conseil d’administration du club a été avisé de ne pas y assister en raison d’une “menace réelle et crédible pour leur sécurité”.

Everton est à la 19e place du classement avec 15 points, à deux points de la sécurité. Leur prochain match est contre les leaders de la ligue Arsenal le 4 février avant de se rendre chez leurs rivaux amers Liverpool pour le derby du Merseyside une semaine plus tard.

Everton a annoncé que les assistants Joe Edwards, Paul Clement, Ashley Cole et Chris Jones avaient également quitté le club. Alan Kelly restera entraîneur des gardiens.