Everton hors de la zone de relégation après la victoire de Brighton, Fulham a battu Leicester

Everton est sorti de la zone de relégation de la Premier League avec une superbe victoire 5-1 à Brighton lundi, tandis que les espoirs de survie de Leicester ne tiennent qu’à un fil après une défaite 5-3 à Fulham.

Brighton est en quête de qualification pour l’Europe pour la première fois de l’histoire du club, mais un calendrier chargé semble avoir fait des ravages sur les hommes de Roberto De Zerbi alors qu’ils ont été déchirés par une équipe d’Everton qui n’avait pas gagné depuis octobre.

Les Toffees ont eu un départ de rêve alors qu’Abdoulaye Doucoure a ouvert le score après seulement 34 secondes.

La brillante volée de Doucoure sur le centre de Dwight McNeil a doublé l’avance d’Everton avant que le gardien de but de Brighton, Jason Steele, ne dévie le centre de McNeil dans son propre filet.

De Zerbi a répondu en effectuant quatre remplacements à la mi-temps et Brighton a marqué le but d’Everton mais a été surpris en contre-attaque lorsque McNeil a fait preuve d’un grand équilibre pour contourner Steele pour porter le score à 4-0.

Alexis Mac Allister a finalement retiré un but après que le premier effort de Kaoru Mitoma soit sorti du poteau.

Mais McNeil a eu le dernier mot à juste titre alors qu’il terminait une brillante performance dans les arrêts de jeu en s’écrasant dans le coin supérieur.

Une première victoire en huit matchs permet aux hommes de Sean Dyche de prendre deux points d’avance sur la zone de largage.

Brighton reste septième, à deux points de Tottenham avec deux matchs en moins, mais leur tir extérieur dans le top quatre semble désormais révolu.

– Les luttes mentales de Leicester –

Le patron de Leicester, Dean Smith, a admis que ses joueurs pourraient être aux prises avec la pression d’une bataille de relégation après une démonstration défensive désastreuse à Craven Cottage.

Les Foxes, qui ont remporté la Premier League de manière époustouflante en 2016 et ont remporté la FA Cup il y a deux ans, regardent la relégation en face.

Leicester reste en dehors de la zone de relégation à la différence de buts pour le moment, mais pourrait terminer la journée dans les trois derniers si Nottingham Forest évite la défaite à domicile contre Southampton.

Les hommes de Smith sont également confrontés à une confrontation difficile avec Liverpool et Newcastle, qui poursuivent la Ligue des champions, avant de terminer la saison à domicile contre West Ham.

Seuls Leeds et Bournemouth ont encaissé plus de buts que Leicester en Premier League et les lacunes défensives ont de nouveau causé leur perte à Craven Cottage.

Les buts de Willian, Carlos Vinicius et Tom Cairney ont mis Fulham 3-0 avant la mi-temps.

« La première mi-temps est ce qui nous a tués », a déclaré Smith. « Vous ne pouvez pas donner une avance de trois buts à ce niveau et vous attendre à revenir. »

« Certains d’entre eux luttent mentalement contre la pression, mais c’est à moi et au personnel d’entraîneurs de faire le tri et de choisir la bonne équipe. »

Cairney et Willian ont de nouveau frappé de chaque côté de la consolation de Harvey Barnes pour porter le score à 5-1.

Jamie Vardy a également vu le premier penalty de Leicester du match sauvé par Bernd Leno dans une seconde mi-temps pleine d’action avant que les visiteurs ne retirent deux autres buts dans les 10 dernières minutes.

James Maddison a converti un deuxième penalty avant que Barnes ne bondisse pour porter le score à 5-3 après une confusion défensive calamiteuse entre Shane Duffy et Leno.

Mais c’était trop peu, trop tard pour Leicester qui attend avec impatience de voir où il sera assis dans le tableau avant de se remettre en action dans une semaine contre Liverpool.

