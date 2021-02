Everton fera une surprise au Bayern, Man United cible Max Aarons

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Everton rejoint le Bayern et Man Utd dans l’intérêt d’Aarons

Arrière latéral de Norwich City Max Aarons est un homme recherché cet été, et journaliste italien Fabrizio Romano suggère qu’Everton a rejoint une course impliquant déjà le Bayern Munich et Manchester United pour la signature du défenseur.

Carlo Ancelotti est à la recherche d’un nouvel arrière droit, dit Romano, et Aarons continue d’impressionner l’Italien. L’arrière droit actuel d’Everton, Seamus Coleman, a maintenant 30 ans et a passé plusieurs semaines sur la touche, c’est pourquoi un arrière droit est en tête de la liste de souhaits d’Ancelotti.

Cependant, le patron des Toffees pourrait avoir du pain sur la planche, le Bayern Munich étant déjà en contact avec des responsables de Norwich.

Aarons est considéré comme l’une des meilleures stars du championnat et Norwich espère pouvoir garder son homme vedette s’il parvient à assurer un retour immédiat en Premier League.

Le contrat du joueur de 21 ans expire en 2024, ce qui pourrait signifier que celui qui le veut devra dépenser beaucoup d’argent pour l’éloigner de Carrow Road.

Silva une chance de rejoindre United

Manchester United pourrait voir l’attaquant de l’Eintracht Francfort André Silva venez à leur disposition en été si Edinson Cavani quitte le club.

C’est selon le Sun, qui estime que la poursuite par Francfort de l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic pourrait voir Silva passer à autre chose dans un effort pour lever les fonds nécessaires.

L’agent Jorge Mendes est derrière l’accord et il espère que la forme de Silva, dans laquelle il a marqué 18 buts en 20 apparitions et qui n’est deuxième que Robert Lewandowski en Bundesliga, plaira à United.

Silva a déjà été lié à un déménagement en Angleterre auparavant, en 2017, lorsqu’il a quitté le FC Porto pour signer pour l’AC Milan pour 32 millions de livres sterling.

Silva pourrait rembourser des frais de transfert de 30 millions de livres sterling dans le climat actuel, ce qui permettrait à Francfort de sécuriser Jovic, qui a quitté Francfort pour Madrid pour 51 millions de livres sterling en 2019. Pourtant, les mouvements de Silva semblent dépendre du fait que United prolonge ou non le séjour de Cavani pour un autre. année à Old Trafford.

Chelsea travaille dans les coulisses pour débarquer Haaland

L’agent Mino Raiola a été occupé à expliquer quels clubs, selon lui, pourraient se permettre un attaquant Erling Haaland, mais Eurosport pense que Chelsea travaille dans les coulisses pour voler une marche sur ses rivaux et décrocher l’attaquant le plus recherché du football.

Le point de vente dit que Chelsea a été en contact avec des personnalités proches de Haaland pour prouver que Chelsea est un projet qui mérite d’être rejoint lorsqu’il se sent prêt à quitter le Borussia Dortmund.

La hiérarchie des Bleus estime également que la nomination de Thomas Tuchel pourrait aider leur cause, et ils espèrent faire un pas à un moment où beaucoup de leurs adversaires sont confrontés à l’incertitude financière.

Chelsea devra faire face à une concurrence féroce de la part du Real Madrid, de Liverpool et des deux clubs de Manchester, mais ils ont hâte de décrocher un attaquant de renom cet été.

Dortmund pourrait être contraint de laisser Haaland partir un an avant qu’une clause ne soit déclenchée dans son contrat, s’ils terminent en dehors des places européennes.

Tap-ins

– West Ham United essaiera probablement de signer Jesse Lingard sur un accord permanent de Manchester United, tel a été son impact au stade de Londres, mais Eurosport pense que Leicester City surveille également la situation. Lingard a marqué trois buts en quatre matches pour les Hammers et pourrait donc être sur le radar de plusieurs clubs, notamment de Manchester United qui voudra peut-être ramener Lingard à Old Trafford pour le remplacer. Juan Mata.

– Robert Lewandowski continue de marquer des buts avec une régularité alarmante en Allemagne, mais en ce qui concerne son prochain mouvement, il n’exclut pas un passage à la MLS, selon une interview avec CBS Sports. L’international polonais a admis qu’il avait vu plusieurs compatriotes se déplacer vers l’Amérique depuis l’Europe, et que le niveau du jeu augmentait chaque année. Cependant, pour l’instant, il admet qu’il se concentre sur le Bayern.