“Everton est le club le moins bien géré du pays”: Jamie Carragher claque les Toffees

Everton a été critiqué par Jamie Carragher comme étant le “club le plus mal géré du pays”.

La légende de Liverpool a grandi en tant que supporter des Toffees et a fait un commentaire similaire l’année dernière sur Sky Sports’ (s’ouvre dans un nouvel onglet) Football du lundi soir, qui, selon lui, Everton a tendu la main pour le confronter. Avec le club actuellement 19e du tableau et à égalité de points avec Southampton, le dernier, cependant, Carragher a réaffirmé sa position.

Les commentaires ont suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux – notamment de la part des fans des équipes de la ligue inférieure mentionnant à quel point des clubs comme Southend United et Crawley Town sont mal gérés.

“Everton est la touche la plus facile de la Premier League”, selon Jamie Carragher

Les fans ont organisé un sit-in à Goodison Park sur la façon dont Everton est dirigé (Crédit image : Getty Images)

Carragher a déclaré qu’il était d’accord que le moment était probablement venu pour Lampard de se séparer du club, mais a déclaré que le malaise actuel sur le Merseyside n’était pas entièrement la faute du manager.

“Je pense qu’il fallait prendre une décision”, a-t-il déclaré. “Je me sens toujours avec un manager, si vous avez un record similaire à celui du gars avant – donc Rafa Benitez était sur un parcours similaire, une victoire en 12 ou quelque chose comme ça – vous ne pouvez pas vous plaindre alors quand le club décidez de faire un changement, lorsque vous avez un type de dossier similaire.

“Ce qui a été le tueur pour Frank en particulier, c’est qu’Everton est devenu une touche si facile. Pas seulement Frank, mais surtout ces joueurs. Ce groupe de joueurs n’est pas assez bon, c’est évident : mais ils ne devraient pas être en bas de la ligue.

“Et ce qui est le tueur absolu, c’est cet Everton que j’associe toujours depuis que j’étais enfant et quand je jouais contre eux… Je les associe toujours à cet endroit difficile où aller, sans compromis, agressif… ils sont faciles à toucher[, now]. C’est la touche la plus facile de la Premier League. Si vous êtes sur une mauvaise passe, vous voulez jouer contre Everton.”

Sky a montré des graphiques à l’écran des clubs récents pour battre les Toffees. Il a été démontré qu’Everton était la seule équipe que West Ham United avait battue lors de ses huit derniers matchs de Premier League, Bournemouth lors de ses 11 derniers et Southampton lors de ses neuf derniers. Everton était également l’une des deux équipes que les Wolverhampton Wanderers ont battues lors de leurs 10 derniers matchs : l’autre étant West Ham.

“Je viens de dire qu’il était juste de changer de manager”, a poursuivi Carragher. “Mais personne ne connaît mieux un club de football que ses propres supporters. Les supporters n’ont pas de banderoles dans la foule pour Frank Lampard – ils en ont pour [owner] Farhad Moshiri et le conseil d’administration.

Tristement célèbre, Jamie Carragher a grandi en tant que Toffee, avant de représenter Liverpool plus de 730 fois dans toutes les compétitions. (Crédit image : Harriet Lander – Loups via Getty Images)

“J’ai dit dans cette émission il y a environ six à douze mois : Everton est le club le moins bien géré du pays. Et ce n’était pas une remarque désinvolte, j’y ai cru. Et je ne dis pas ça en tant qu’ancien joueur de Liverpool. Je le dis en tant qu’ancien fan d’Everton.

“Quand j’ai fait ce commentaire, Everton m’a contacté. Et j’ai en fait admiré qu’ils soient en fait sur le pied en essayant de défendre leur club. OK, nous disons parfois des choses dans les médias et les gens reviennent vers vous.

“Mais je ne pensais pas que j’avais tort quand je l’ai dit à l’époque – et je ne pense pas que j’ai tort quand je l’ai dit maintenant.”