Everton espère que Dwight McNeil pourra évoluer sous Lampard

Everton a accepté des frais avec Burnley récemment relégué pour Dwight McNeil. L’Athletic a affirmé que le club du Merseyside avait envoyé environ 25 millions de dollars pour le large milieu de terrain. En venant à Goodison, les rapports affirment que McNeil a signé un contrat de cinq ans avec Everton. Auparavant, l’ailier de 22 ans a passé toute sa carrière senior avec les Clarets, avant de quitter Manchester United en tant que jeune joueur.

Dans une telle équipe défensive de Burnley, McNeil a volé sous le radar. Ses totaux de buts et de passes décisives des dernières saisons n’impressionnent pas trop les masses. Pourtant, d’autres statistiques donnent un peu d’espoir aux fans d’Everton. L’un des domaines dans lesquels McNeil excelle est le dribble. En fait, seul Allan Saint-Maximin de Newcastle United a enregistré plus de dribbles réussis en Premier League la saison dernière que McNeil. L’ailier de Burnley dribble bien et il dribble souvent. Son taux de réussite global au dribble a dépassé des joueurs comme Raphinha, Wilfried Zaha et Mohamed Salah.

De plus, McNeil a le don de créer des occasions de marquer des buts pour ses coéquipiers. L’international anglais n’a obtenu qu’une seule passe lors de la campagne de la saison dernière avec Burnley. Même alors, ses 47 passes clés ont été plus élevées que Jarrod Bowen, James Maddison et Reece James. A titre de comparaison, ces trois joueurs combinés pour 27 passes décisives en Premier League la saison dernière. De toute évidence, l’équipe défensive et franchement pauvre de Burnley a entravé le total des passes décisives de McNeil au cours des dernières saisons.

Everton recherche le clinique Dwight McNeil

Le tir est un domaine que McNeil devra améliorer s’il réussit à Everton. En fait, il n’a pas réussi à marquer un but en championnat bien qu’il ait participé aux 38 matchs de la saison. En approfondissant les raisons pour lesquelles le nombre de buts de McNeil était si faible, nous remarquerons qu’il tire la plupart de ses tirs de loin du but. L’ailier n’a pas enregistré de tir depuis l’intérieur de la zone des six mètres. De plus, il a pris 63% de ses tirs pendant le jeu de Premier League depuis l’extérieur de la surface de réparation. McNeil espère entrer dans des zones plus offensives avec Everton.

Les frais rapportés de 25 millions de dollars pour le encore jeune McNeil semblent être une option solide pour Everton. Il a clairement de la place pour s’améliorer, mais il y a une bonne base sur laquelle s’appuyer. En plus de ses dribbles impressionnants et de ses chiffres créatifs, McNeil n’a raté que quatre matchs au total en raison d’une blessure au cours de sa carrière senior avec Burnley. Il met également des chiffres énormes en défense depuis le poste d’ailier. Le patron d’Everton, Frank Lampard, devrait aimer l’effort qu’il fait de son nouveau joueur.

Suite à la vente de Richarlison plus tôt cet été aux Spurs pour environ 64 millions de dollars, Everton avait clairement de l’argent à dépenser. Cependant, comme le club a échappé de peu à la relégation la saison dernière, en plus de vendre l’un de ses joueurs les plus importants cet été, le club du Merseyside devra faire quelques ajouts supplémentaires à l’équipe avant la fermeture du mercato estival. L’ancien coéquipier de McNeil à Burnley, Maxwel Cornet, pourrait également être en route pour Everton dans les prochains jours.

PHOTO : Marc Atkins/Getty Images