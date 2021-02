Everton envoie Liverpool dans une crise à part entière en gagnant à Anfield pour la première fois depuis 1999

LIVERPOOL, Angleterre – Jurgen Klopp s’est habitué à entrer dans l’histoire en tant que manager de Liverpool, mais lui et son équipe le créent maintenant pour toutes les mauvaises raisons. Les temps ont été mauvais ces dernières semaines à Anfield, mais les champions en titre de la Premier League sont maintenant dans une crise à part entière après avoir perdu 2-0 à domicile contre Everton pour la première fois de ce siècle.

Ce n’est pas une erreur d’impression. Everton n’avait plus gagné chez ses voisins du Merseyside depuis septembre 1999 et n’avait goûté à aucune victoire d’aucune sorte contre Liverpool, dans aucune compétition, depuis une victoire 2-0 en championnat à Goodison Park en octobre 2010.

Aucun derby majeur dans les grandes villes au monde n’a été aussi unilatéral. L’Espanyol a battu Barcelone et Turin a remporté la victoire contre la Juventus dans les années qui ont suivi le dernier battement d’Everton contre Liverpool, mais cette longue et angoissante attente est maintenant terminée grâce au premier match de Richarlison à la troisième minute et à un penalty de Gylfi Sigurdsson à la 82e minute.

« Je suis très heureux pour le club et les supporters », a déclaré le manager d’Everton Carlo Ancelotti. « J’espère avec certitude qu’ils vont fêter ça ce soir. C’était une bonne performance. Beaucoup de combat et d’esprit. Je suis vraiment heureux. »

Everton méritait sa victoire, ce qui a déclenché la sortie de feux d’artifice de célébration dans le parc Stanley voisin et le son des klaxons de voitures dans les rues, mais la défaite n’a fait qu’aggraver ce qui a déjà été une horrible 2021 jusqu’à présent pour Liverpool. Après avoir été une équipe de champions exceptionnelle, Liverpool est maintenant enfermé dans une bataille simplement pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Everton, Chelsea et West Ham United sont tous capables de finir au-dessus d’eux maintenant.

« C’est difficile à supporter », a déclaré Klopp. «Je n’aime pas parler des bonnes choses aujourd’hui parce que nous perdons le match et nous le ressentons profondément. Je dois juste l’utiliser demain, et c’est notre bouée de sauvetage pour continuer.

« Nous devons améliorer la finition et ensuite nous gagnerons des matchs de football. »

La saison dernière, chaque fois que l’équipe de Klopp a établi un nouveau record, c’était positif. Qu’il s’agisse de victoires consécutives, de points ou de la fin des 30 ans d’attente du club pour être à nouveau sacré champion d’Angleterre, c’était une bonne nouvelle.

Mais il n’y a plus de fin aux mauvaises nouvelles pour Liverpool. Mis à part la douleur de perdre finalement contre Everton, cette défaite a marqué la première fois depuis 1923 que Liverpool a perdu quatre matchs à domicile successifs.

Liverpool est entré dans l’histoire pour toutes les mauvaises raisons avec sa défaite en derby contre Everton samedi. Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Il y a un peu moins d’un mois, l’équipe de Klopp était invaincue à 68 matchs à domicile en championnat – une séquence remontant à avril 2017 – mais depuis sa défaite contre Burnley le 21 janvier, elle a perdu contre Brighton & Hove Albion, Manchester City. et maintenant Everton. Auparavant une forteresse imprenable, Anfield a maintenant connu quatre défaites et deux nuls lors de ses six derniers matchs de championnat, avec seulement deux buts à Liverpool lors de ces rencontres.

Mais les sombres statistiques ne s’arrêtent pas là. C’était également la quatrième défaite consécutive de Liverpool en championnat, à domicile et à l’extérieur, après avoir également perdu à Leicester City la semaine dernière, et sur le plan personnel, Klopp a perdu son record d’invaincu contre Everton lors de son 13e derby.

Il y a donc beaucoup à déballer pour Klopp la prochaine fois qu’il s’assoit à son bureau et tente de trouver un moyen de sortir de cette triste course. Il est difficile de trouver un adjectif convenable pour le décrire car il est désormais allé au-delà d’un marasme et d’un malaise. Meltdown est peut-être le plus précis.

Les blessures ont incontestablement été un facteur central dans la triste défense de Liverpool de son titre, et les problèmes ont commencé lorsque Virgil van Dijk a subi une blessure aux ligaments croisés contre Everton à Goodison en octobre. Depuis la perte de leur talisman défensif, les blessures de Liverpool n’ont pas cessé. Le partenaire défensif de Van Dijk, Joe Gomez, est également blessé au genou, Joel Matip étant mis à l’écart et le milieu de terrain Fabinho, qui a remplacé à l’arrière tout au long de la campagne, également absent.

Et la situation s’est encore détériorée dans ce match lorsque le capitaine Jordan Henderson, une fois contre jouer en tant que demi-centre de fortune, a boité 30 minutes après avoir été blessé à l’aine. Ainsi, lorsque le remplaçant Nathaniel Phillips a remplacé Henderson pour jouer aux côtés d’Ozan Kabak, c’était le 18e duo défensif central que Liverpool avait toute la saison. Dix-huit!

Ces blessures défensives et l’effet d’entraînement qu’elles ont eu sur le milieu de terrain ont été bien documentées. Il n’y a rien de nouveau à dire sur la salle de soins surpeuplée, à part dire que Kabak, prêté par Schalke 04 en janvier, avait l’air bien en deçà de la qualité requise lors de 90 minutes torrides contre Everton.

L’incertitude à l’arrière et au milieu de terrain a eu un impact sur la menace de but de Liverpool, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane ayant tous des chances, mais les manquant, dans ce match. Cependant, deux buts en six matchs à domicile racontent sa propre histoire. Liverpool possède de grands attaquants, mais quand ils arrachent à des occasions sporadiques, ils ne marqueront pas de buts.

L’effet Anfield mérite également d’être noté. En raison de l’absence de supporters en raison de la pandémie de COVID-19, Anfield n’est plus le chaudron bruyant qui a poussé Liverpool au titre la saison dernière. Klopp a construit une équipe qui surfe sur la vague de bruit des supporters, mais cet ingrédient supplémentaire a manqué cette saison, et nous voyons maintenant à quel point il est important pour cette équipe.

Mais malgré tous les facteurs atténuants derrière leur terrible série de résultats, Liverpool reste une équipe solide avec des joueurs de qualité et Everton les a battus confortablement. Les joueurs d’Ancelotti ont surmonté la pression de l’histoire pour finalement gagner ici et il était significatif que, lorsque Sigurdsson a marqué le coup de pied pour sceller la victoire, chaque joueur de champ a célébré devant la section qui accueillait habituellement les supporters d’Everton.

Ce fut une énorme victoire pour Everton, mais l’impact de la défaite est sans doute plus important pour Liverpool car ils sont maintenant en chute libre et il n’y a aucun moyen évident de s’en sortir.