Everton en péril alors que la prise de contrôle de 777 bloque et que FFP inquiète

Le projet de rachat d’Everton par 777 Partners est au point mort. Farhad Moshiri avait précédemment accepté de vendre sa participation majoritaire dans le club de Premier League à 777 Partners, basé à Miami. Cependant, l’accord pourrait désormais être remis en question en raison de la situation financière précaire du groupe d’investissement.

Selon un rapport du New York Times, 777 n’a pas réussi à fournir des documents financiers officiels à un régulateur britannique. Le régulateur, la Financial Conduct Authority, doit examiner la situation de 777 pour approuver l’accord. Des sources du média susmentionné affirment que la Financial Conduct Authority a demandé des documents financiers à 777 plus tôt ce mois-ci.

777 Partners a défendu son rachat d’Everton. Le groupe a confirmé avoir soumis tous les documents nécessaires pour devenir propriétaire du club du Merseyside.

Des rapports montrent que le groupe est confronté à une série de problèmes financiers

Il s’agit certainement du revers le plus important dans la quête du 777 pour acheter Everton. Mais ce n’est pas exactement le seul problème du groupe d’investissement. En septembre, l’un de leurs autres clubs, Vasco de Gama, s’est vu imposer une interdiction de transfert par la FIFA. La partie brésilienne est très en retard dans le paiement des frais pour les accords de transfert précédents.

Un autre rapport du mois dernier suggérait que les autres clubs de Premier League n’étaient pas vraiment en confiance avec 777 Partners. Plusieurs équipes anglaises de haut niveau auraient soulevé des questions sur la situation financière du groupe. 777 n’a apparemment pas révélé comment ils paieraient les Toffees. Il a été suggéré que Moshiri aurait accepté de vendre le club à la société américaine pour environ 685 millions de dollars.

Le rachat d’Everton 777 est sombre alors que les audiences FFP commencent

Pour compliquer encore plus les choses, la Premier League aurait lancé une procédure de fair-play financier (FFP) contre Everton. Courrier Sport suggère que les deux parties, accompagnées d’une commission indépendante, ont commencé l’audience plus tôt cette semaine. La Premier League a accusé Everton d’avoir enfreint les règles de la FFP en mars. Le club du Merseyside a enregistré près de 450 millions de dollars de pertes au cours des dernières saisons. Les règles de la Ligue limitent ces pertes à environ 127 millions de dollars.

Une décision officielle sur la situation financière d’Everton ne sera rendue qu’en novembre. S’ils sont reconnus coupables, les Toffees pourraient être confrontés à des amendes, à une interdiction de transfert et même à une déduction de points. Ce dernier aurait un impact significatif sur la course à la relégation. Parallèlement à ces maux de tête, les clubs de championnat ont menacé de poursuivre Everton en justice si les accusations FFP tenaient.

