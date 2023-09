Everton devrait devenir le 10e club de Premier League détenu par des Américains

La propriété d’Everton a officiellement accepté de vendre le club à 777 Partners. L’accord était en préparation depuis un certain temps, alors que les négociations entre les deux parties se poursuivaient depuis des mois. Les finances exactes ne sont pas encore disponibles. Cependant, le propriétaire sortant Farhad Moshiri perdra de l’argent dans cette transaction. Reste que la Premier League doit approuver le changement de propriétaire.

Moshiri confirme les fonds réservés au nouveau stade

« Grâce à cet accord, nous disposons d’un investisseur expérimenté et bien connecté dans les clubs de football qui nous aidera à maximiser les opportunités commerciales, et nous avons obtenu le financement complet de notre nouveau stade, qui sera l’élément essentiel du succès futur. d’Everton », a proclamé Moshiri dans un communiqué publié vendredi.

« Pour nos fans, les dernières années ont été difficiles, mais vous avez soutenu le club à travers tout cela et avez toujours été notre douzième homme. Vous êtes les meilleurs fans et méritez le succès.

Moshiri avait précédemment obtenu une participation de 94 % dans Everton en 2022. Malgré un investissement de plus de 900 millions de dollars dans le club, de nombreux fans des Toffees ne sont pas satisfaits de la propriété. Les supporters avaient déjà organisé des manifestations en janvier, demandant le départ du conseil d’administration du club.

777 Partners acquiert Everton dans le cadre de la dernière acquisition américaine

777 Partners va désormais devenir le 10e club détenu majoritairement par des investisseurs américains en Premier League. C’est pourquoi les hommes d’affaires américains soutiennent actuellement la moitié de toutes les équipes anglaises de haut niveau. Les Américains détiennent également une participation minoritaire dans le champion en titre de la ligue, Manchester City.

Josh Wander, membre fondateur de 777 Partners, a également proclamé vendredi son enthousiasme face à l’accord imminent. « Nous sommes vraiment honorés d’avoir l’opportunité de faire partie de la famille Everton en tant que gardiens du club. Nous considérons que c’est un privilège de pouvoir bâtir sur son fier héritage et ses valeurs », a déclaré Wander.

« Notre objectif principal est de travailler avec les fans et les parties prenantes pour développer l’infrastructure sportive et commerciale pour les équipes masculines et féminines qui produiront des résultats pour les futures générations de supporters d’Everton. »

« Dans ce cadre, nous nous engageons à collaborer avec la communauté locale sur le long terme, en travaillant sur des projets importants tels que le développement de Bramley-Moore Dock en tant que stade de classe mondiale, permettant à des milliers d’Evertoniens supplémentaires de fréquenter notre domicile. matchs et contribuer à la régénération économique et culturelle du Merseyside.

La transaction ne devrait pas être finalisée avant la fin de l’année. Everton occupe actuellement la 18e place du classement de la Premier League, après avoir perdu trois de ses quatre matches. Cependant, le club recevra un coup de pouce de la part de ses fans lors de son match de ce week-end. Les Toffees accueillent Arsenal le dimanche 17 septembre.

