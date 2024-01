Everton (deuxième) violation présumée des règles financières de la Premier League : pourraient-ils encore perdre des points ?

Il semble de plus en plus probable que les espoirs de survie d’Everton dépendront de l’issue de deux audiences plus tard cette saison.

Lundi, le club a été renvoyé par la Premier League devant une commission pour une prétendue violation des règles de rentabilité et de durabilité (PSR) au cours de la saison 2022-23.

Cela fait suite à la déduction de 10 points, imposée en novembre, pour un autre manquement au PSR au cours de la saison 2021-22 – une décision actuellement en appel.

Alors, quoi de neuf? Quelle chance ont-ils d’éviter une autre déduction de points débilitante ? Et dans quelle mesure tout cela pourrait-il nuire à leurs chances d’éviter la relégation cette saison ?

Attendez, Everton n’a-t-il pas déjà été inculpé ? Pourraient-ils se voir déduire des points encore cette saison?

Eh bien, oui et oui, c’est la réponse courte.

À la suite d’une audience en octobre, il a été établi qu’Everton avait enfreint le PSR de 19,5 millions de livres sterling (maintenant 24,8 millions de dollars) et perdu 10 points cette saison – la plus grande sanction sportive de l’histoire de la Premier League. Le club a fait appel de cette décision, la qualifiant de « totalement disproportionnée » et « injuste ».

Les clubs sont autorisés à perdre jusqu’à 105 millions de livres sterling sur une période de trois ans une fois que toutes les déductions autorisées sont prises en compte. Il s’agit notamment des dépenses consacrées aux programmes communautaires, aux académies et aux équipes féminines, aux projets d’infrastructure et à l’impact de la pandémie de Covid-19.

Les pertes brutes d’Everton pour le cycle PSR se terminant en 2021-2022 se sont élevées à plus de 400 millions de livres sterling. Les pertes au cours des deux saisons Covid-19, 2019-20 et 2020-21, ont été regroupées en une seule et calculées en moyenne. Cette somme a été réduite à 124,5 millions de livres sterling une fois toutes les déductions effectuées, mais a tout de même entraîné un manquement de près de 20 millions de livres sterling.

Normalement, les clubs ne seraient vulnérables qu’à une seule sanction PSR chaque saison, mais Everton se retrouve dans la position unique de faire face à deux sanctions potentielles au cours de la même campagne.

En août, la Premier League a modifié ses règles – en partie à cause des réactions négatives des clubs rivaux concernant le traitement du dossier d’Everton en 2021-22 – pour accélérer le processus pour la période comptable 2022-23 et garantir que les sanctions soient prononcées avant la fin de la période comptable. saison en cours.



Les supporters d’Everton protestent contre la déduction de points de leur club en novembre (Paul Ellis/ AFP via Getty Images)

Selon les nouvelles directives, les clubs devaient soumettre leurs calculs pour 2022-23 en décembre dernier, en vue d’éventuelles sanctions avant la fin de la campagne.

Ainsi, le retard dans le traitement du dossier d’Everton pour 2021-22 laisse le club particulièrement vulnérable – ce que les avocats d’Everton sont susceptibles de faire valoir lors des prochaines audiences.

À quoi devraient ressembler les comptes d’Everton pour 2022-23 ?

Cet ensemble de comptes n’a pas encore été rendu public et devrait être attendu plus tard cette année.

Cela reflète probablement une nouvelle année de bouleversements généralisés au sein du club.

Les événements clés incluent la décision de limoger le manager Frank Lampard en janvier 2023 et de le remplacer par Sean Dyche. Leurs contrats étant résiliés 18 mois plus tôt, Lampard et son équipe auront été redevables d’une indemnité substantielle et au moins certains de ces règlements apparaîtront dans ces comptes.

Les comptes 2022-23 montreront également l’impact des pertes consécutives à la suspension des partenariats avec des sociétés russes liées à l’oligarque sanctionné Alisher Usmanov après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en mars 2022. Il s’agissait notamment d’un éventuel accord sur les droits de dénomination du stade avec la société d’Usmanov, USM, d’une valeur estimée à environ 200 millions de livres sterling, et la suspension d’un accord de parrainage de terrain d’entraînement qui n’a pas encore été remplacé.

Stake a remplacé Cazoo en tant que sponsor du club à des conditions améliorées dans le cadre d’un contrat record en juin 2022, mais cela n’aura pas été suffisant pour compenser la perte de revenus des sociétés liées à Usmanov.

Everton a également cité l’impact financier de la guerre comme atténuation de sa violation en 2021-2022, mais la commission n’a pas statué en sa faveur. Une lecture similaire, bien que provenant d’un panel différent, nuirait également à leurs tentatives de conformité cette fois-ci.

Comme lors des saisons précédentes, le club est resté en dialogue avec les responsables de la ligue sur leurs relations footballistiques. Dans le cadre de leurs efforts pour se conformer au PSR, ils ont adopté une politique de livre ouvert avec la Premier League, soulignant les affaires qu’ils avaient l’intention de faire. Cela équivalait à un plafond salarial informel, Everton travaillant avec la ligue pour réduire son important ratio salaire-rotation. La ligue disposait d’un droit de veto en matière de transferts ou de nouveaux contrats.

Les comptes 2022-23 montreront un club qui a continué à réduire considérablement sa base de coûts – du moins du côté du football – seul Brighton & Hove Albion ayant des dépenses nettes en transferts inférieures au cours des cinq dernières saisons, selon Transfermarkt.

Anthony Gordon a été vendu à Newcastle United en janvier pour un montant initial de 40 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling supplémentaires potentiels, les bénéfices étant destinés à améliorer la position PSR du club et à aider à atténuer les problèmes de trésorerie quotidiens. Aucun de cet argent n’a été réinvesti dans l’équipe.



Gordon a rejoint Newcastle en janvier dernier (Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

La vente de Gordon, diplômé de l’académie, représentait un pur profit au sens PSR, tout comme les départs d’Ellis Simms et d’Ishe Samuels-Smith vers Coventry City et Chelsea au cours de l’été. Bien que ces deux dernières transactions aient été conclues en juillet – techniquement en dehors de la période en question – le club a indiqué que les formalités administratives avaient commencé suffisamment tôt pour qu’elles soient incluses dans les comptes 2022-23. Il en va de même pour la vente de Moise Kean à la Juventus pour 25 millions de livres sterling. En tant que tel, L’Athlétisme estime qu’Everton est en passe de recevoir plus de 80 millions de livres sterling de ventes en 2022-2023 une fois les clauses entrées en vigueur.

Mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Les signatures notables en 2022-23 incluent l’achat de 30 millions de livres sterling d’Amadou Onana, l’ajout de 20 millions de livres sterling de Dwight McNeil et la dépense de près de 10 millions de livres sterling pour Neal Maupay.

Rappelons que les transactions seront amorties, avec des frais répartis sur les contrats des joueurs dans les comptes. Ainsi, dans le cas de McNeil, par exemple, les 20 millions de livres sterling versés à Burnley verront Everton encourir un coût de 4 millions de livres sterling pour cinq saisons dans le bilan des profits et pertes.

En juin 2023, fin de la période PSR en question, Everton pensait avoir fait suffisamment pour rester du bon côté de la limite de 105 millions de livres sterling. On pensait que les ventes tardives de Simms et Samuels-Smith étaient essentielles à leur maintien en conformité.

Mais ensuite, les objectifs ont encore changé.

Que savons-nous de cette dernière violation présumée ?

La théorie de travail la plus courante et la plus plausible est que l’audience d’octobre a joué un rôle important dans le basculement d’Everton à nouveau.

L’un des principaux résultats a été la décision de la commission de se ranger du côté de la Premier League lorsqu’il s’est agi de discuter de la manière dont les paiements d’intérêts sur les prêts devraient être traités dans les comptes d’Everton.



Les travaux se poursuivent sur la nouvelle maison d’Everton (Christopher Furlong/Getty Images)

Everton a fait valoir que 17,4 millions de livres sterling d’intérêts avaient été utilisés pour son projet de nouveau stade et ne devraient pas être inclus dans ses calculs de PSR, mais lorsque la commission s’est prononcée en faveur de la ligue, ce déficit les a laissés en infraction.

La fenêtre d’été 2023 étant déjà fermée, Everton n’a pas pu faire des affaires sur le marché pour récupérer le montant, ce qui les expose également au risque d’une brèche en 2022-23. Presque du jour au lendemain, les prévisions internes du club ont été déséquilibrées, le pessimisme s’étant rapidement installé quant à leurs tentatives de conformité pour le dernier cycle.

En effet, le club a utilisé les hypothèses d’octobre de la commission, qu’il entend contester en appel, lors du dépôt de sa soumission PSR le mois dernier.

Comment Everton a-t-il réagi ?

Everton affirme que, contrairement à Nottingham Forest, leur infraction est en fin de compte le résultat d’un investissement dans leur projet de stade et qu’aucun avantage sportif n’a été obtenu.

Ils se demandent également s’il est juste d’être potentiellement le seul club à recevoir deux sanctions sportives au cours de la même saison – quelque chose qui ne s’est pas produit dans l’histoire de la Premier League et qui ne se reproduira probablement pas. Le PSR devrait être remanié à la fin de la campagne, la ligue utilisant probablement un système de rotation des salaires similaire à celui adopté par l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen.

Le club a clairement fait savoir aux responsables de la ligue qu’il estimait qu’il y avait un élément de double peine en jeu, avec 75 pour cent de l’infraction précédente étant incluse dans ce dernier cycle, et qu’une décision sur leur conformité en 2022-2023 aurait dû être prise. reporté jusqu’à ce que leur appel pour le premier manquement atteigne sa conclusion.

L’équipe juridique du club, qui sera dirigée par le célèbre KC Laurence Rabinowitz, est susceptible de contester l’étendue de leur infraction en 2021-22 (pas s’ils ont enfreint du tout) et la sévérité de la sanction sportive. Ils estiment que certains facteurs atténuants, notamment la guerre en Ukraine et le coût de leur coûteux projet de stade, n’ont pas été suffisamment pris en compte par la commission initiale.

Un autre argument courant est que les seuils PSR n’ont jamais été ajustés pour augmenter avec l’inflation, même si la ligue soutiendrait sans aucun doute qu’aucun club ne devrait jamais perdre plus de 105 millions de livres sterling au cours d’un cycle, compte tenu des revenus TV substantiels qu’ils reçoivent.

Everton est confronté à la perspective de deux audiences distinctes pour infractions au PSR au cours de la même saison. Ils ont l’intention de lutter vigoureusement contre les deux.

Qu’a dit Everton ?

Un communiqué du club indique : « Everton reconnaît la décision de la Premier League de renvoyer une violation du PSR pour la période d’évaluation se terminant avec la saison 2022-23 à une commission indépendante de la Premier League.

« Cela concerne une période qui couvre les saisons 2019-20, 2020-21, 2021-22 et 2022-23. Il comprend donc les exercices financiers (2019-20, 2020-21 et 2021-22) pour lesquels le club a déjà reçu un…