Everton a exigé des réponses de la Premier League sur les raisons pour lesquelles leur affrontement de lundi soir avec Manchester City a été reporté à bref délai.

Avec 2000 supporters locaux devant assister au match à Goodison Park, le match a été annulé un peu plus de quatre heures avant le coup d’envoi à la suite de plusieurs cas positifs de Covid-19 dans le camp de la ville.

Avec Kyle Walker et Gabriel Jesus ayant raté le choc du lendemain de Noël avec Newcastle après avoir contracté le virus, on pense qu’au moins trois autres joueurs et deux membres du personnel en arrière-salle ont été testés positifs après avoir balayé l’hôtel de l’équipe à Londres avant le choc de la Carabao Cup la semaine dernière à Arsenal.

City a déclaré qu’avec leur bulle de sécurité compromise, l’impact du virus pourrait se propager à d’autres, ajoutant « qu’il y avait un risque que le virus se propage davantage parmi l’équipe, le personnel et potentiellement au-delà. »

La Premier League a accepté le report pour des raisons de sécurité, déclarant: « Le Conseil a accepté de réorganiser le match par mesure de précaution, et d’autres tests auront désormais lieu demain.

«La décision a été prise avec la santé des joueurs et du staff comme priorité.

« La Premier League continue d’avoir pleinement confiance dans ses protocoles et ses règles, ainsi que dans la manière dont tous les clubs les mettent en œuvre. »

Mais Everton a été mécontent de la décision et a publié une déclaration fermement formulée lundi soir.