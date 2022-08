Everton contre Chelsea – Rapport de match de football – 6 août 2022

Jorginho de Chelsea a marqué le seul but du match contre Everton. Photo de Michael Regan/Getty Images

Chelsea a réussi à battre Everton 1-0 samedi à Goodison Park alors que l’équipe de Frank Lampard a mené une lutte acharnée contre son ancien club.

Une pénalité de Jorginho dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps était la seule différence entre les équipes alors que Chelsea avait du mal à se convertir malgré une possession de 70% pendant la majeure partie du match.

“Une victoire est une victoire et c’est très important. Nous avons joué à Everton et nous avons eu du mal ces dernières années à obtenir des points ici”, a déclaré le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, après le match.

“Nous avons des choses à améliorer mais ce n’est pas une surprise. La plupart du temps, je suis content de la première mi-temps, la seconde nous avons perdu trop de ballons et n’avons pas été aussi dominants. Nous avons lutté physiquement mais avons montré l’esprit pour obtenir la feuille blanche.”

Il y a eu un long arrêt en première mi-temps lorsque Ben Godfrey a été étiré hors du terrain avec une blessure sérieuse après une collision avec Jordan Pickford et Kai Havertz.

“Ce [Godfrey injury] se sent comme si c’était une petite fracture de sa jambe. Nous évaluons cela. Il sera absent un moment, [Yerry] Mina est blessée à la cheville et pourrait être absente pendant un certain temps”, a déclaré Lampard après le match.

“Quand il pleut, ça se déverse.”

En conséquence, il y avait huit minutes de temps additionnel à la fin des 45 premières minutes et Chelsea a capitalisé quand Abdoulaye Doucoure a poussé Ben Chilwell dans la surface. Jorginho est intervenu et a envoyé Pickford dans le mauvais sens pour convertir le penalty.

Raheem Sterling, qui faisait ses débuts à Chelsea, avait le ballon dans le filet quelques minutes auparavant mais il a été exclu pour hors-jeu.

Le joueur de 27 ans a eu une excellente occasion d’égaliser la victoire de Chelsea à la 82e minute, mais Vitalii Mykolenko a réussi à mettre suffisamment de son corps devant le ballon pour le voir dériver juste à côté du filet de Pickford.

“Les points sont ce dont il s’agit. Au début de la saison, vous voulez que vos performances soient là-haut – c’était le cas aujourd’hui. Nous étions dynamiques et leur avons causé des problèmes”, a déclaré le défenseur d’Everton James Tarkowski après le match.

“J’étais excité au début du match. J’ai vu ce que cette équipe peut faire. Il y a des moments passionnants à venir, cela s’est vu dans la performance d’aujourd’hui.”