Everton contre Arsenal – Rapport de match de football – 4 février 2023

Arsenal a subi un revers dans sa tentative de remporter le titre de Premier League après avoir subi une défaite choc 1-0 à Everton samedi.

La tête de James Tarkowski en seconde période a suffi à Everton pour sceller une victoire cruciale lors du premier match de Sean Dyche en tant que nouveau manager du club.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’équipe de Mikel Arteta a raté la chance d’avoir huit points d’avance sur Manchester City, deuxième, après n’avoir perdu que son deuxième match de championnat de la campagne.

Le résultat voit également Everton sortir des trois derniers alors qu’ils cherchent à éviter d’être relégués de la Premier League pour la première fois de leur histoire.

Tarkowski, que Dyche a signé lorsqu’il était à Burnley, a déclaré qu’il espérait que la victoire pourrait aider à changer les perspectives d’Everton, qui n’avait remporté que trois matchs de championnat toute la saison avant samedi.

“Cela a été difficile pour nous et les fans et pour tout le personnel du club. J’espère que c’est le tournant pour le club, il y a beaucoup de talent ici”, a-t-il déclaré à BT Sport.

Les joueurs d’Everton célèbrent le vainqueur contre Arsenal à Goodison Park samedi. Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

“Cela m’a pris du temps, j’ai besoin de marquer plus. Quel bon moment pour le faire et une belle journée. C’est de retour au travail lundi et nous continuons.

“Nous avons parfois manqué de courage et c’est ce que veulent les fans. Nous avons vu de quoi il s’agit aujourd’hui.”

Everton a commencé le match avec brio et a rendu difficile pour Arsenal de trouver son rythme dès le début.

Cependant, les leaders de la ligue ont eu la première grande chance après 30 minutes quand Eddie Nketiah a explosé à bout portant.

Le match a pris vie après cela alors que Calvert-Lewin était sur le point de frapper à la maison sur le centre d’Amadou Onana tandis que la tête à bout portant d’Abdoulaye Doucoure passait à côté.

Quelques instants plus tard, Bukayo Saka a vu son bel effort bloqué sur la ligne de Conor Coady et quelques minutes avant la pause, la tête en boucle de Calvert-Lewin a raté la cible.

Everton a poursuivi sa belle forme en seconde période et a pris les devants après 59 minutes lorsque Tarkowski est rentré chez lui depuis le corner de Dwight McNeil.

Arsenal a répondu au but avec Leandro Trossard forçant Jordan Pickford à un bon arrêt tandis que Saka flambait de l’intérieur de la surface.

Oleksandr Zinchenko a eu une chance décente d’égaliser en fin de match mais son tir est passé au-dessus de la barre.

Les hôtes ont réussi à tenir le coup pour remporter leur première victoire en championnat depuis octobre.

L’ailier d’Everton McNeil a ajouté: “Nous savons à quel point ils sont bons [Arsenal] sommes en équipe, mais nous savons aussi à quel point nous sommes bons en tant qu’équipe avec toutes les occasions que nous avons eues.”