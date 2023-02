Everton contre Arsenal : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 1h Les équipes

il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 29 s 07h48 HNE 17 mn : En fait, Saka a reçu un bon coup là-bas, et son œil droit et sa joue ont enflé un peu. Le kiné continue de faire quelques réparations en cours d’exécution. Voici à nouveau Mary Waltz: «Eh bien, les fidèles de Goodison essaient de répondre à l’appel à l’unité de SEAN (quel idiot je suis) Dyche, garez le bus, bon vieux itinéraire un, faites briller vos bottes sur le tibia de votre adversaire, jusqu’ici tout va bien. ”



il y a 3 m 07h46 HNE 15 min: Gueye retient Saka en passant quelques doigts sur son visage. Arrive le kiné avec l’éponge magique. Une pause dans le jeu. En attendant, voici Stephen Carr : « J’attends avec impatience le jour où nous verrons un avion traîner une banderole qui dit ‘Je suis vraiment content de la façon dont les choses se passent. Encore quelques signatures et vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver.



il y a 5 m 07h43 HNE 13 mn : Partey se déplace dans l’espace au milieu et s’éloigne de Xhaka, qui en demande trop à Martinelli sur la gauche avec une passe trop insistante. Coup de pied de but. Une position prometteuse gâchée.



il y a 7 mois 07h42 HNE 11 minutes : Partey prend un coup de 25 mètres, mais il dribble sans danger jusqu’à Pickford. Arsenal a jusqu’à présent joui de 77% de possession de balle.



il y a 8 mois 07h41 HNE 10 minutes: Les rediffusions montrent que Calvert-Lewin aurait presque certainement été signalé hors-jeu s’il avait marqué, mais cela fait bouger la foule si rien d’autre.



il y a 8 mois 07h41 HNE 9 minutes : McNeil a une fouille à distance. Son tir est bloqué mais dévie presque dans la trajectoire de Calvert-Lewin. Pas tout à fait, et Ramsdale peut refuser à l’attaquant une chance de tirer avec un étouffement courageux. Dominic Calvert-Lewin avec une chance pour les Toffees. Photographie : Tony McArdle/Everton FC/Getty Images

Mis à jour à 07h45 HNE

il y a 9 mois 07h39 HNE 8 minutes : Onana tombe, après avoir pris un coup à la tête dans un duel aérien avec Saliba. Il se relève bien assez tôt. Pendant ce temps, au-dessus de la tête, dans le style World of Sport, un avion traîne une bannière qui se lit comme suit : “LEAGUES WORST RUN CLUB #TIME2GOBILL”



il y a 12 mois 07h36 HNE 6 minutes : Everton est installé dans un joli 4-5-1 compact. Ils se lancent dans des tacles. Dycheball, ici.



il y a 14 mois 07h34 HNE 4 minutes : Martinelli brûle presque son chemin devant Coleman sur la gauche. Le vétéran Evertonian parvient à rester au coude à coude cette fois, guidant son adversaire vers un coup de pied de but. Seulement juste, cependant.



il y a 16 mois 07h32 HNE 2 minutes : Odegaard sonde en bas à droite. Mykolenko se place juste derrière lui, harcelant, harcelant, finissant par encrasser. Un signe avant-coureur qu’Everton de Dyche sortira en force.



il y a 19 mois 07h30 HNE Arsenal ouvre le bal. “Arsenal de haut vol, en visite à Goodison Park pour affronter une équipe d’Everton qu’ils sont censés battre confortablement?” se demande Matt Dony. « Everton n’a pas un prodige de 16 ans sur le banc, n’est-ce pas ? Pourrait être utile.

Mis à jour à 07h31 HNE

il y a 21 mois 07.27 HNE Les équipes sont de sortie ! Everton en bleu, Arsenal en rouge. Toujours un plaisir lorsque les deux équipes peuvent arborer leurs couleurs de premier choix. Une belle ambiance à l’intérieur de Goodison. Nous partirons dans quelques secousses.



il y a 26 mois 07h22 HNE Lettres d’Amérique. “Salutations du matin de Californie!” commence Mary Waltz, dans un e-mail qui, comme vous le verrez, fonctionne à la fois comme une satire et un lapsus freudien. « Il fait nuit noire, pas de clair de lune, pas de lumière des étoiles. Le cadre idéal pour regarder mon Everton monter à cheval dans la vallée de…. non, c’est une vision trop sombre. Allez Sam, travaille ta magie de relégation, Pickford, n’abandonne pas un but et nous pouvons marquer un point. Regarde toujours le bon côté de la vie, hein ? » Pendant ce temps, Mac Millings, résident de Caroline du Sud, se lance de manière impressionnante dans une frénésie de jeux de mots à sept heures du matin: «Je suis quelque peu perplexe face à l’équipe d’Arsenal.NOUVELLES‘ tweete. Saliba reçoit un emoji brique parce qu’il est fort et solide. Odegaard reçoit une baguette parce qu’il est un sorcier. Mais pourquoi Martinelli a-t-il un stylo plume ? La seule chose à laquelle je peux penser, c’est que c’est une explication de la raison pour laquelle il a été préféré à son nouveau coéquipier, Leandro. Parce que, vous savez, ‘La plume est plus puissante que Trossard.’



il y a 34 mois 07h15 HNE Mikel Arteta parle à BT. «Nous avons fait une très bonne fenêtre, mais maintenant nous passons à autre chose. C’est bien d’avoir de bonnes options sur le banc. Nous savons que nous avons une tâche importante aujourd’hui. Ils ont un nouveau manager, un nouvel environnement, et nous devons être à notre meilleur. Ce sera vraiment dur. Notre bilan ici au cours des dernières années n’est pas excellent, nous devons donc mettre cela au lit.



il y a 51 min 06h58 HNE Cette atmosphère agitée, alors. Une manifestation pacifique contre le conseil d’Everton a lieu à l’extérieur de Goodison. Solidarité. Le point de vue des fans est maintenant une question d’enregistrement. Photo : Jason Cairnduff/Action Images/Reuters Ce soit le verset. Photo : Jason Cairnduff/Action Images/Reuters



il y a 1h 06h49 HNE Sean Dyche parle à BT Sport. “Vous essayez d’accélérer le travail d’une pré-saison, cinq semaines de travail de fusion en cinq jours. Les joueurs ont été réceptifs. Beaucoup de travail acharné, beaucoup d’honnêteté. Je cherche donc à m’appuyer sur cela. Ce sont des professionnels, ils savent qu’ils ne tirent pas sur tous les cylindres. Beaucoup de respect pour le manager sortant, ils ont estimé qu’ils auraient pu faire plus. J’ai dit que nous devions faire plus, bien évidemment. On lui demande si l’équipe est assez bonne pour rester debout. « Nous verrons, nous verrons. Mais c’est assez bien sur le papier. Beaucoup de ces joueurs ont été achetés pour beaucoup d’argent. Je leur ai montré certains de leurs passés, leur histoire, certaines de leurs réalisations. Ce sont de bons joueurs, ils ne sont pas venus ici sans raison. Il y a un très bon groupe de joueurs. Mais passer à l’action et livrer, c’est la prochaine étape. Quant à l’atmosphère agitée qui enveloppe le club ? « Les fans aiment et prennent soin du club. C’est plus facile de se soucier d’un club quand ça va bien. Maintenant, nous en avons besoin quand ça ne va pas bien, maintenant plus que jamais. Donc tout ce que je peux demander, c’est un peu de patience, donnez-nous un souffle, donnez un souffle aux joueurs, donnez-leur leur soutien, donnez-moi leur soutien, parce que sans ça ça va être encore plus dur. Donc, si nous pouvons amener tout le monde à racheter dans le rythme cardiaque d’Everton, c’est un minimum, mais c’est une exigence. Nous devons montrer là-bas. Nous devons montrer en tant qu’équipe, en tant que manager, que nous nous soucions d’eux. Mais ils ont juste besoin de nous donner une chance, et je pense qu’ils le feront. Les Evertoniens adorent ce club, j’apprends très vite. Je dois gagner leur respect et j’ai l’intention de le faire avec beaucoup de travail acharné. Sean Dyche discute à la télévision. Photographie : Peter Byrne/PA

Mis à jour à 06h52 HNE

il y a 1h 06h35 HNE La première sélection de Sean Dyche en tant que manager d’Everton voit deux changements par rapport à la dernière de Frank Lampard. Dwight McNeil et Abdoulaye Doucoure remplacent Demarai Gray et Yerry Mina. Arsenal est en mode If It Ain’t Broke. Leur composition en Premier League est inchangée.

Mis à jour à 06h36 HNE

il y a 1h 06h32 HNE Les équipes Éverton : Pickford, Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Doucoure, Onana, Gueye, Iwobi, McNeil, Calvert-Lewin.

Remplaçants : Begovic, Holgate, Gray, Mina, Maupay, Godfrey, Davies, Vinagre, Simms. Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Martinelli, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Nketiah.

Remplaçants : Turner, Tierney, Tomiyasu, Holding, Kiwior, Jorginho, Vieira, Trossard, Cozier-Duberry. Le premier onze de Sean Dyche 📋🔵#EVERARS pic.twitter.com/q37GFGCvtD —Everton (@Everton) 4 février 2023 🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ 🧱 Saliba à l’arrière

🪄 Odegaard au milieu de terrain

🖊 Martinelli sur l’aile Faisons-le – ensemble! ✊ pic.twitter.com/ATV1rmMVjt — Arsenal (@Arsenal) 4 février 2023

Mis à jour à 06h38 HNE