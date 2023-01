Everton continue la spirale de la misère alors que la sécheresse des trophées se poursuit

MANCHESTER, Angleterre — Everton sont dans une spirale de misère. Même quand ils jouent bien, ils perdent quand même. La défaite de vendredi au troisième tour de la FA Cup à Manchester United était leur neuvième défaite en 12 matchs et c’est peut-être celle qui coûtera son poste au manager Frank Lampard.

Et puis la roue de la roulette managériale d’Everton tournera à nouveau. La pénalité de Marcus Rashford, cinq minutes après le début du temps d’arrêt à la fin du match, a confirmé une victoire 3-1 pour United (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis) et la progression vers le tour suivant, mais le score a flatté l’équipe d’Erik ten Hag.

United méritait de gagner, mais Everton, qui n’a gagné qu’une seule fois en 30 visites à Old Trafford, les a poussés jusqu’au bout. Si le VAR n’était pas intervenu pour exclure un but de Dominic Calvert-Lewin pour hors-jeu à la 74e minute, Lampard et son équipe auraient pu gagner une rediffusion à Goodison Park.

Cependant, Everton fait partie de ces équipes qui n’ont pas de pause. Si cela peut mal tourner, c’est généralement le cas pour Everton. Il suffit de demander à Conor Coady, le demi-centre qui a égalisé pour Everton en première mi-temps avant de rétablir l’avance de United lorsqu’il a accidentellement détourné le centre de Rashford dans son propre filet.

Dans le football anglais, Everton est sans doute le grand club le plus infructueux du jeu. Ils ont probablement aussi peu de rivaux pour ce titre peu enviable dans toute l’Europe. Everton n’a remporté aucun trophée depuis 1995, lorsqu’il a battu United en finale de la FA Cup. Une sécheresse de 27 ans sans argenterie devrait être impensable pour un club du pedigree d’Everton, mais depuis 1995, ils n’ont atteint qu’une seule finale majeure, perdant la finale de la FA Cup 2009 contre Chelsea.

Seuls United (20), Liverpool (19) et Arsenal (13) ont remporté plus de titres de champion que les neuf d’Everton et c’est un club avec une base de fans si profonde et passionnée qu’il était soutenu par 9 000 supporters itinérants à Old Trafford. Il n’y a que 35 milles entre Goodison et Old Trafford, mais ce genre d’engagement en des temps financiers difficiles où l’équipe perd presque chaque semaine doit être admiré.

Les supporters d’Everton montrent leur frustration alors que le club continue de patauger. Gareth Copley/Getty Images

Pourtant, malgré tous leurs avantages – histoire, support et une hiérarchie qui a dépensé plus de 600 millions de livres sterling pour les joueurs depuis 2016 – Everton continue de basculer d’une crise à l’autre. Depuis l’arrivée de Jurgen Klopp à Liverpool en octobre 2015, 12 (douze !) managers différents ont pris en charge Everton. Au cours de cette période, David Unsworth et Duncan Ferguson ont tous deux eu deux passages au poste de directeur par intérim, tandis que des entraîneurs d’élite, dont Carlo Ancelotti, Rafa Benitez et Roberto Martinez, ont tenté en vain de renverser le club. Sam Allardyce, Ronald Koeman et Marco Silva ont également été mâchés et recrachés par l’expérience d’Everton.

Lampard n’est que le dernier manager à avoir découvert que la gestion d’Everton est proche d’être un travail impossible. Il n’est aux commandes que depuis janvier dernier, mais déjà son avenir est en jeu. C’était sa 22e défaite en 42 matchs en tant que manager d’Everton, donc si le couperet tombe, l’ancien patron de Chelsea n’aura pas trop de raisons de se plaindre.

“Ce n’est pas sous mon contrôle, donc ce n’est pas à moi de me concentrer là-dessus”, a déclaré Lampard lorsqu’on lui a posé des questions sur sa sécurité d’emploi. “Je ne veux pas parler de ça, je veux juste me concentrer sur la performance de mes joueurs.”

Mais alors que les supporters d’Everton en ont assez de ce qu’ils perçoivent comme la mauvaise gestion du club, leur colère n’est pas dirigée contre Lampard. À la fin du match contre United, de nombreux fans sont restés pour applaudir Lampard et ses joueurs, tout en scandant “sack the board” et en dévoilant des banderoles appelant le président Bill Kenwright à partir.

Kenwright est président depuis 2004 et il a été accueilli comme un héros du retour à la maison lorsqu’il a acheté une participation majoritaire dans le club en 1999. Mais le producteur de théâtre et de cinéma de 77 ans est considéré comme un symbole du déclin d’Everton et les fans le veulent. malgré le pouvoir réel du club détenu par Farhad Moshiri, le propriétaire majoritaire. Depuis que Moshiri a pris les commandes en 2016, Everton a embauché et licencié tous ces managers et dépensé des fortunes pour les joueurs, mais peu de décisions ont porté leurs fruits.

Frank Lampard est le dernier d’une longue lignée de managers d’Everton qui n’ont pas répondu aux attentes. Gareth Copley/Getty Images

Alors que des équipes traditionnellement plus petites et moins historiques telles que Leicester City, Burnley, Brighton et Brentford ont surperformé en Premier League – Leicester a remporté le titre en 2016 – Everton a été la valeur aberrante. C’est le club qui n’a trouvé de cohérence qu’en termes de promesses excessives et de sous-livraison.

Et c’est reparti. C’est la première semaine de janvier et les espoirs de succès d’Everton sont terminés pour une autre année (ils ont été éliminés de la Coupe Carabao avec une défaite 4-1 à Brentford en novembre.) Le succès à partir de maintenant ne concernera que la survie en Premier League. Everton n’a pas été relégué de la première division depuis 1951, mais ils ont évité de justesse la chute la saison dernière. Ils sont maintenant dans la zone de relégation et feront face à un énorme match contre l’équipe inférieure de Southampton la semaine prochaine que Lampard doit simplement gagner, s’il reste en charge assez longtemps pour superviser une victoire indispensable.

Mais Lampard pourrait tirer du positif de la défaite à United. “La réaction des fans à la fin en dit long”, a-t-il déclaré. “Ils ont vu que nous méritions un résultat et c’est bon pour les joueurs de le voir. Cela a montré que les supporters respecteront quiconque donne tout pour le club.”

Lampard donne clairement tout. Il est honnête et passionné par l’équipe, ce que les supporters ont reconnu, mais cela ne suffit pas à Everton. C’est un club qui tourne en rond et c’est dans une chute libre que des managers meilleurs et plus expérimentés que Lampard n’ont pas été en mesure de les sortir.