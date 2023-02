Everton condamne Arsenal à une défaite 1-0 contre le retour de Sean Dyche

Arsenal a perdu en Premier League pour la deuxième fois seulement cette saison alors qu’Everton a remporté une surprenante victoire 1-0 contre les leaders samedi lors de son premier match sous le nouveau manager Sean Dyche.

Quelques anciens joueurs de Dyche à Burnley ont fait les affaires pour lui dans un Goodison Park animé.

James Tarkowski a dirigé dans un corner inswinging au deuxième poteau de Dwight McNeil pour le but gagnant à la 60e minute, couronnant une performance d’intensité et de désir d’une équipe qui a commencé le match à l’avant-dernière place.

A LIRE AUSSI | I-League 2022-23 : Sreenidi Deccan s’inscrit 3-0 contre Churchill Brothers

Alors qu’Everton est sorti de la zone de relégation au moins temporairement, Arsenal a goûté à la défaite en championnat pour la première fois depuis sa défaite à Manchester United le 4 septembre.

Manchester City, deuxième, peut réduire l’écart avec Arsenal à deux points avec une victoire à Tottenham dimanche, bien qu’Arsenal ait encore un match en main.

Cela restera comme l’une des pires performances d’Arsenal de la saison, à un moment où l’équipe de Mikel Arteta cherchait en pleine forme pour continuer et remporter la ligue pour la première fois depuis 2004.

Everton a montré une forme et une organisation améliorées sous Dyche, des caractéristiques qu’il a exigées de ses équipes bien formées de Burnley au fil des ans et qu’il considère comme essentielles si son nouveau club veut conserver son statut de premier plan depuis 69 ans.

Everton a eu la meilleure des chances en première mi-temps, avec Dominic Calvert-Lewin incapable d’en avoir assez sur le ballon à deux mètres après qu’Amadou Onana ait bondi sur la gauche et envoyé un centre avant qu’Abdoulaye Doucoure ne se dirige loin du centre de McNeil.

Bukayo Saka a eu un tir faible dégagé hors ligne et son coéquipier d’Arsenal Eddie Nketiah a flambé haut et large, mais les visiteurs ont souvent été chassés de possession au milieu de terrain et ont eu du mal à garder leur sang-froid.

En effet, les frustrations ont débordé dans les arrêts de jeu lorsque l’arrière gauche d’Arsenal Oleksandr Zinchenko s’est affronté avec le remplaçant d’Everton Neal Maupay hors du ballon.

Jorginho, signé mardi de Chelsea, est entré en jeu en seconde période pour ses débuts à Arsenal mais n’a pas fait grande impression.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)