Everton choque Brentford pour sa première victoire de la saison

Everton a marqué deux fois en seconde période en battant Brentford 3-1 au Gtech Community Stadium samedi après-midi. C’était la première victoire des Toffees en championnat de la saison.

De plus, Brentford a subi sa seule deuxième défaite à domicile en plus de 19 matches de championnat.

Abdoulaye Doucouré a ouvert le score pour les visiteurs avec un but brillamment inscrit.

L’équipe du Merseyside a eu plusieurs occasions d’étendre son avance dans les vingt premières minutes. Cependant, il leur manquait la finition finale dès le départ. Dwight McNeil et Vitaly Mykolenko ont failli marquer avant que Doucoure ne frappe le poteau.

Brentford a profité de la mauvaise finition d’Everton pour rétablir la parité lors des 19ème minute. Mathias Jensen a égalisé avec un effort bas alors que les Bees marquaient presque contre le cours du jeu. Beto, la nouvelle recrue d’Everton, a ensuite laissé passer une occasion en or d’ouvrir son compte. Les deux équipes se sont dirigées vers le tunnel avec un but chacune.

Everton s’est imposé parmi les deux équipes et a pris l’avantage juste après l’heure de jeu. Tarkowski s’est dirigé à bout portant depuis le coin de McNeil avant que l’attaquant remplaçant Dominic Calvert-Lewin ne marque de manière clinique quatre minutes plus tard pour porter le score à 3-1. Brentford n’avait tout simplement aucune réponse pour l’équipe bien entraînée d’Everton et n’a pas réussi à déranger les visiteurs qui ont récolté trois énormes points ce jour-là.

Brentford a été choqué par Everton

Thomas Frank sera furieux de la façon dont son équipe joue à domicile, alors que le mauvais début de saison de Brentford se poursuit. Les Bees n’ont remporté qu’une seule victoire cette saison lors de leurs six premiers matchs et devraient rebondir après deux défaites consécutives alors qu’ils se rendront à Nottingham Forest la semaine prochaine après leur mission en milieu de semaine contre Arsenal en milieu de semaine lors de la Coupe Carabao.

Everton de Sean Dyche sera soutenu par cette victoire et cherchera à maintenir sur sa lancée en accueillant les nouveaux arrivants Luton le week-end prochain.

Crédit photo : IMAGO / Sportimage