Everton au bord du gouffre après 30 ans de mauvaise gestion | Jonathan Wilson

jeCe ne sera pas une consolation pour les fans d’Everton de se dire que leur sort est, vu sous un certain jour, un indicateur de la santé du football anglais. Ou du moins est un aspect sain du football anglais. Everton était l’un des Big Five qui a mené l’échappée pour créer la Premier League en 1992. Au cours de la décennie précédente, ils avaient remporté deux titres de champion, la FA Cup et la Coupe des vainqueurs de coupe. Ils sont toujours la quatrième équipe la plus titrée du football anglais de haut niveau (à égalité avec Manchester City sur neuf titres de champion mais avec plus de deuxièmes places). Ils auraient pu, peut-être auraient dû, faire partie de l’élite qui se perpétue.

Au lieu de cela, ils sont la preuve qu’avec 30 ans de mauvaise gestion (bien que cela se soit accéléré récemment), même les grands peuvent se retrouver au bord du gouffre, regardant dans l’abîme de la relégation. Alors que pour de nombreux clubs, le championnat peut offrir une opportunité de renouvellement – ​​certains fans, en effet, s’ils peuvent s’adapter à la perte de statut, peuvent trouver l’expérience préférable – pour Everton, c’est vraiment quelque chose à craindre.

Leur dette s’élève à 141,7 millions de livres sterling, ils ont subi une perte de 371,8 millions de livres sterling au cours des trois dernières années et ils ont un prêt de 150 millions de livres sterling qui devrait être refinancé en cas de relégation. Compte tenu de l’augmentation des taux d’intérêt au cours de l’année écoulée et étant donné qu’un club de championnat n’a clairement pas les revenus d’un club de Premier League, ce serait inévitablement dans des conditions bien pires. On estime déjà que les remboursements d’intérêts coûtent près de 50 000 £ par semaine.

Ces problèmes financiers pourraient avoir des conséquences directes. Bien que certaines dépenses puissent être compensées en tant qu’investissements dans les infrastructures, Everton peut toujours enfreindre le règlement de la Premier League selon lequel les pertes doivent être limitées à 105 millions de livres sterling sur une période de trois ans et pourraient faire l’objet de sanctions – y compris une déduction potentielle de points – lors d’une audience. en octobre.

Mais les conséquences indirectes se font déjà sentir. Sept joueurs ont quitté le club cet été, mais l’attaquant de 19 ans Youssef Chermiti, amené du Sporting Lisbonne pour 10,8 millions de livres sterling, est la seule signature permanente pour laquelle ils ont payé des frais. Sean Dyche a été admirablement franc sur ses capacités : « S’il avait six ans de plus et avait marqué 100 buts », a-t-il dit, « alors il ne reviendrait pas. »

C’est la vérité si cela; l’argent est serré et Everton, nécessairement, recherche de bonnes affaires et un potentiel négligé. Pas seulement parce que c’est ce qu’ils peuvent se permettre, mais parce que le club au cours des deux ou trois dernières années a gaspillé tout ce qui restait de capital culturel de l’ère David Moyes et avant.

Ce ne sont plus ses courageux surdoués, ou les chiens de guerre de Joe Royle, encore moins les champions fluides d’Howard Kendall et certainement pas l’École des sciences. Pour la plupart des cibles de transfert, ce ne sont que des lutteurs, dont une partie des fans peut vous affronter dans la rue ou souhaiter la mort à votre mère en ligne si les résultats sont médiocres.

Même deux des signatures de prêt qu’Everton a apportées sont arrivées avec un niveau de réticence apparente. Après avoir passé un examen médical en janvier, Arnaut Danjuma de Villarreal a plutôt rejoint Tottenham d’Antonio Conte avant d’arriver finalement à Goodison en juillet alors qu’il semblait assez clair que Jack Harrison aurait rejoint Aston Villa depuis Leeds si sa blessure à la hanche ne les avait pas découragés.

Nathan Patterson après avoir raté l’une des nombreuses occasions d’Everton lors du match d’ouverture contre Fulham. Photographie : Nathan Stirk/Getty Images

Les sanctions imposées à Alisher Usmanov n’ont pas aidé, mais il s’agit en grande partie d’une crise provoquée par Everton. La grande majorité des clubs sont des tremplins, mais la plupart aspirent à être un tremplin vers le haut : acheter un joueur jeune et bon marché, le développer et le revendre avec profit. Everton, cependant, semblait déterminé à recruter des joueurs qui avaient déjà atteint un sommet, à leur verser des salaires importants, puis à récupérer très peu lorsqu’ils venaient les vendre.

Les bonnes affaires peuvent être trouvées parmi les rebuts d’autres clubs et un peu d’expérience peut être bénéfique ; le problème est d’en signer une surabondance à la fois, non seulement à cause du manque de potentiel de revente, mais parce qu’expérimenté peut signifier cynique et blasé. Ajoutez à cela le nouveau stade, dont le coût pourrait grimper à plus de 700 millions de livres sterling, et qu’Everton compte en moyenne un manager par an depuis le départ de Roberto Martínez en 2016, il est facile de voir comment le désordre s’est développé.

Il est plus difficile de comprendre comment cela peut être résolu, certainement pas rapidement, même si Everton a obtenu des frais de 26 millions de livres sterling de la Juventus pour Moise Kean qui, y compris les frais de prêt qu’ils ont pris pour lui de la Juve et du Paris Saint-Germain, signifie qu’ils ont a en quelque sorte réalisé un bénéfice d’environ 10 millions de livres sterling sur un joueur qui a commencé six matchs de championnat pour eux depuis son arrivée – de la Juve – il y a quatre ans. Il y a des moments où les finances du football sont vraiment inexplicables.

Mais faire une bonne affaire avec Kean ne sauvera pas Everton. C’est une statistique légèrement injuste étant donné qu’il a été en charge pendant 19 matchs, mais Dyche a le pourcentage de victoires le plus bas de tous les managers permanents d’Everton autres que Mike Walker. Peu, cependant, ont eu à faire face à des ressources aussi dérisoires, à un sentiment de morosité aussi débilitant.

Everton n’a pas été si mauvais samedi dernier en perdant à domicile contre Fulham. Ils ont eu des occasions, ont touché les boiseries et ont eu un but exclu pour le gardien adverse dégringolant sur un James Tarkowski statique. Fulham a marqué sur l’un de ses deux seuls tirs cadrés; Everton n’a réussi à marquer aucun de leurs neuf.

Selon Opta, Everton a enregistré un xG de 2,93 – aucune équipe la saison dernière n’avait un xG aussi élevé et n’a pas réussi à marquer. Dans l’isolement, la tentation serait de hausser les épaules, de réfléchir à ce que le football peut être parfois étrange et de passer à autre chose.

Ceci, cependant, n’est pas seulement une de ces choses. C’est un schéma récurrent. Seuls les Wolves ont marqué moins de buts qu’Everton la saison dernière, tandis que seul Chelsea a sous-performé leur xG de plus. Everton doit commencer à marquer des buts. Peut-être que Neil Maupay deviendra soudainement prolifique. Peut-être que Dominic Calvert-Lewin restera en forme. Peut-être que Danjuma et Harrison peuvent fournir une poussée profonde. Peut-être que Ché Adams signera de Southampton et marquera des seaux.

Mais le fait que ce soient les pailles auxquelles Everton s’accroche indique à quel point la situation est devenue misérable, un rappel que les mauvaises décisions ont des conséquences, que dans le football anglais la position de l’élite n’a jamais été garantie.