Everton a condamné «l’arrogance absurde» des «six grands» clubs de Premier League qui sont impliqués dans des projets de création d’une Super League européenne.

Les voisins du club, Liverpool, ont rejoint Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Tottenham et six clubs d’Europe continentale pour s’inscrire à une compétition de séparation.

Le conseil d’administration d’Everton a publié mardi une déclaration fortement formulée, qualifiant les rebelles d’égoïstes et les exhortant à retirer leurs propositions.

« Six clubs agissant entièrement dans leur propre intérêt », a-t-il déclaré. «Six clubs ternissent la réputation de notre ligue et du jeu.

«Six clubs choisissent de ne pas respecter tous les autres clubs avec lesquels ils siègent à la table de Premier League.»

Everton a déclaré que la réaction féroce des fans était «compréhensible et méritée».

« Cette arrogance absurde n’est voulue nulle part dans le football en dehors des clubs qui ont rédigé ce plan », a-t-il déclaré.

«Au nom de toutes les personnes associées à Everton, nous demandons respectueusement que les propositions soient immédiatement retirées et que les réunions privées et les pratiques subversives qui ont amené notre beau jeu à peut-être sa position la plus basse en termes de confiance cessent maintenant.»

Une manifestation de fans est prévue devant Stamford Bridge avant l’affrontement de Chelsea en Premier League avec Brighton plus tard mardi.

« Ces plans sont les derniers d’une liste alarmante et croissante de tentatives clandestines d’un petit groupe de clubs dont les actions anéantiraient près de 150 ans de tradition, de compétition et de progrès sportif du football par le mérite », a déclaré Brighton dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devait organiser mardi une réunion des chefs de football et des représentants des supporters pour discuter de la nouvelle compétition proposée.

Une réunion d’urgence de la Premier League impliquant les 14 clubs non impliqués dans les plans de la Super League est également prévue.

