Everton accepte de vendre Demarai Gray pour mettre fin à l’impasse avec l’entraîneur

Demarai Gray semble prêt à enfin s’éloigner d’Everton. Selon L’Athlétisme, le club du Merseyside a accepté de vendre Gray à Al Ettifaq, équipe saoudienne de la Pro League. Gray aurait déjà passé un examen médical avec son nouveau club et rejoindra ses nouveaux coéquipiers après la trêve internationale. La partie saoudienne paie 10 millions de dollars à Everton pour l’international jamaïcain.

Le joueur et l’entraîneur ont échangé des coups ces derniers jours

Ce transfert met fin à une confrontation délicate entre l’entraîneur et le joueur. Le manager d’Everton, Sean Dyche, avait précédemment proclamé que Gray n’était pas assez en forme pour jouer. « C’était un peu de tout – sa forme physique, sa forme physique pour jouer dans l’équipe, la situation autour de lui et tout le bruit », a déclaré Dyche lorsqu’on lui a demandé pourquoi Gray n’avait pas joué lors du match nul 2-2 contre Sheffield United en dernier. fin de semaine.

Gray a ensuite contré les déclarations de son entraîneur en affirmant qu’il n’obtenait pas le respect du patron d’Everton. « Les fans d’Everton ont toujours été formidables avec moi, mais c’est tellement difficile de jouer pour quelqu’un qui ne vous montre pas de respect en tant que personne », a récemment posté Gray sur Instagram.

Demarai Gray dit à Everton que l’accord avec la partie saoudienne est conclu

Dyche a déclaré aux journalistes mardi que Gray avait informé Everton que son déménagement au Moyen-Orient était terminé. Cependant, cela ne s’est pas vraiment bien passé avec le fougueux manager. « Demarai nous a dit qu’un mouvement avait été effectué, ce qui était intéressant d’entendre un joueur », a déclaré l’entraîneur. « Nous lui avons rappelé la vérité, à savoir qu’aucun mouvement n’est effectué sans l’accord de ce club. »

« Nous prenons soin de ces joueurs. Quand il s’agit d’un moment comme celui-là, alors vous dites : « Eh bien, attendez une minute. Vous avez clairement indiqué que vous ne vouliez pas vous entraîner, que vous ne vouliez pas être ici, et vous avez également dit que c’était une affaire accomplie. Ce club prendra des décisions sur votre avenir en tant que joueur et non l’inverse.

Néanmoins, le club a finalement sanctionné l’accord plus tard dans la journée. Gray quitte les Toffees après avoir marqué 12 buts en 75 apparitions au total avec le club. L’ailier de 27 ans rejoindra désormais l’ancien duo de Liverpool Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum à Al Ettifaq.

PHOTO : IMAGO / Images de sports professionnels