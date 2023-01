Everton à vendre alors que l’ère Farhad Moshiri devient incontrôlable

Une saison de changement et d’agitation se poursuit pour Everton alors que le propriétaire Farhad Moshiri met le club en vente. Everton, l’un des clubs les plus dysfonctionnels de la Premier League, est fermement en perte de relégation. Le club vient de limoger Frank Lampard, n’a pas réussi à nommer un nouveau manager et a perdu Arnaut Danjuma.

Maintenant, le propriétaire qui a supervisé cet effondrement est prêt à retirer son nom des projecteurs, selon Les gardiens Will Unwin. Moshiri vise à récupérer une partie de l’argent qu’il a personnellement investi dans le nouveau projet de stade d’Everton.

Ce stade, actuellement en construction à Bramley-Moore Dock à seulement deux miles de Goodison Park, devrait être achevé avant la campagne 2024/25. Le coût estimé était d’environ 625 millions de dollars.

Fait intéressant, c’est le chiffre que Moshiri souhaite atteindre dans cette vente d’Everton. Il y a des prétendants prêts à payer plus de 600 millions de dollars que veut Moshiri. Cependant, aucun nom officiel n’est disponible. Deloitte est chargé de gérer la vente d’Everton.

Moshiri est à la tête d’Everton depuis 2016, date à laquelle il a acheté un peu moins de 50 % du club. Il a augmenté sa propriété à 94% à cette époque l’année dernière.

La vente d’Everton met plus de points d’interrogation sur la saison nuageuse

Bien que les investisseurs soient prêts à acheter le club, cela ne résout pas les problèmes du jour au lendemain. Everton a versé plus de 800 millions de dollars en transferts tandis que Moshiri supervisait le club. En retour, le club a à peine craqué 500 millions de dollars de ventes de joueurs. Une grande partie de cela provenait de la vente de Richarlison la saison dernière.

Au cours des trois dernières saisons, Everton a enregistré des pertes de plus de 450 millions de dollars. Le gardien a noté que les injections financières de Moshiri sont la seule chose qui maintient à flot le club mal géré. Cela n’aide pas non plus à perdre les relations commerciales fournies par l’oligarque russe Alisher Usmanov après l’invasion de l’Ukraine.

PHOTO : IMAGO / PA Images