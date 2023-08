Everton a le cœur brisé par la mort d’un travailleur dans un nouveau stade

Everton a révélé la mort d’un ouvrier sur le chantier de construction du nouveau stade du club. Un travailleur masculin de 26 ans du Bramley-Moore Dock est décédé des suites de blessures à la tête apparentes. Les secouristes l’ont emmené à l’hôpital Aintree de Liverpool, où il est décédé plus tard.

Selon le Écho de Liverpool, l’incident a impliqué une partie de la machinerie lourde utilisée dans le processus de construction. Laing O’Rourke est l’entreprise de construction qui construit le stade. La société a déclaré que les événements de lundi avaient choqué et attristé l’entreprise.

« Nous sommes choqués et attristés par l’incident tragique d’aujourd’hui et nos pensées vont à la famille et aux amis de l’homme décédé et à notre équipe de projet au sens large », indique le communiqué. « La police et le Health and Safety Executive sont sur place et nous avons suspendu le travail jusqu’à nouvel ordre. Nous coopérerons pleinement à toute enquête qui suivra.

Les enquêteurs et les inspecteurs sont sur les lieux pour enquêter et trouver plus d’informations sur la mort de l’homme.

Everton partage sa tristesse après la mort d’un employé du stade

Everton, le propriétaire du stade, a également exprimé sa tristesse face au décès du travailleur.

« Tout le monde au club de football d’Everton a le cœur brisé par la nouvelle qu’un travailleur masculin est décédé à la suite d’un incident sur le site du stade d’Everton à Bramley-Moore Dock », indique le communiqué du club. « Les pensées et les condoléances de toutes les personnes liées à Everton vont à sa famille, ses amis et ses collègues en cette période incroyablement triste. »

La construction du stade s’est temporairement arrêtée en raison du décès de l’ouvrier. Le club s’attend à ce que le stade soit prêt à un moment donné au cours de la campagne 2024/25.

