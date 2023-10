Everton 3-0 Bournemouth : l’équipe de Sean Dyche remporte sa première victoire à domicile en Premier League de la saison | Actualités footballistiques

Everton a remporté sa première victoire à domicile de la saison de Premier League en battant confortablement Bournemouth sans victoire 3-0 à Goodison Park.

L’équipe de Sean Dyche n’avait pas marqué deux fois à domicile depuis 17 matchs avant que les buts de James Garner et Jack Harrison en première mi-temps mettent fin à cette séquence indésirable. Abdoulaye Doucoure a ensuite scellé la victoire en seconde période pour garantir que le patron de Bournemouth, Andoni Iraola, reste sans victoire en championnat après huit matchs.

La seule chance de Bournemouth de se démarquer a été une tête d’Illia Zabarnyi en seconde période dégagée sur la ligne par Dwight McNeil. Everton, qui a gardé sa première cage inviolée de la saison, aurait pu ajouter plus de buts en dominant une équipe de Bournemouth désormais sur une série de trois défaites en championnat.

Everton avance de trois points sur la zone de relégation avec sa deuxième victoire de la saison en championnat. Bournemouth, cependant, reste avant-dernier avant les retrouvailles avec l’ancien manager Gary O’Neil après la trêve internationale lorsqu’ils affronteront les Wolves à domicile.

Notes des joueurs Everton : Pickford (7); Young (8), Tarkowski (8), Branthwaite (7), Mykolenko (7) ; Harrison (9), Onana (8), Garner (8), McNeil (8); Doucouré (9) ; Calvert-Lewin (8). Sous-marins : Patterson (6), Beto (N/A), Chermiti (N/A). Bournemouth : Néto (6); Smith (5), Zabarnyi (4), Senesi (5), Kerkez (6) ; Facturation (6), Cuisinier (6) ; Tavernier (7), Christie (6), Ouattara (5) ; Solanké (6). Sous-marins : Rothwell (6), Sinisterra (6), Moore (6), Brooks (6), Aarons (N/A). Joueur du match : Jack Harrison.

Il s’agit d’une version limitée de l’histoire, donc malheureusement ce contenu n’est pas disponible.



Ouvrir la version complète



Comment Everton s’est trompé à Goodison





Image:

James Garner célèbre son but avec ses coéquipiers



Le patron d’Everton, Dyche, a déclaré qu’il luttait contre une culture du « bien-être » avant ce match – cependant, c’était tout sauf à Goodison. Garner a donné le ton avec son arrivée calme en 10 minutes alors que les hôtes profitaient d’une erreur de Zabarnyi, perdant la possession dans sa propre moitié de terrain après une glissade.

Actualités de l’équipe Jack Harrison a fait son premier départ en Premier League pour Everton après son prêt d’une saison en provenance de Leeds cet été.

Amadou Onana est arrivé tardivement dans le onze de départ, en remplacement d’Idrissa Gueye.

Bournemouth a procédé à deux changements avec Dango Ouattara et Adam Smith devant Justin Kluivert et Max Aarons, qui ont dû se contenter d’une place sur le banc.

Goodison Park était mécontent lorsqu’un break d’Everton a été stoppé net pour une faute légère sur Marcos Senesi. Les hôtes avaient un avantage numérique alors qu’ils descendaient sur le but de Bournemouth, mais l’arbitre David Coote a estimé que le défi de Dominic Calvert-Lewin était exagéré.





Image:

Jack Harrison a marqué lors de son premier départ en championnat pour Everton



Bournemouth, qui avait plus de possession en première mi-temps, a progressé dans le match mais n’a pas réussi à se tailler une ouverture nette. Everton les a ensuite fait payer alors que le premier effort d’Harrison coupait la barre pour doubler leur avance avec Neto hors de sa ligne après avoir tenté de se dégager.

Everton, qui n’avait pas marqué deux buts à domicile depuis octobre 2022, aurait pu entrer à la pause 3-0, mais un Calvert-Lewin bien amélioré a vu sa tête toucher la barre. Doucouré a également eu une chance dans la surface quelques instants plus tard, mais a tiré large dans le virage.





Image:

Abdoulaye Doucouré célèbre le troisième but d’Everton



Doucouré n’a commis aucune erreur à l’heure de jeu en frappant à bout portant sur le rebond. Bournemouth a estimé qu’il y avait eu une faute d’Amadou Onana, un ajout tardif à la formation de départ à la place d’Idrissa Gueye, dans la préparation, mais un contrôle VAR n’a pas jugé cela digne d’inscrire le but.

Everton n’a pas réussi à transformer sa victoire confortable en une raclée alors que Doucoure a raté une volée peu de temps après avoir marqué le troisième d’Everton. Neto a également réalisé un arrêt intelligent pour repousser un effort du milieu de terrain, qui jouait derrière l’impressionnant Calvert-Lewin.

Le seul moment de menace de Bournemouth est survenu à moins de 15 minutes de la fin. La tête de Zabarnyi a été bloquée sur la ligne par McNeil, Jordan Pickford cherchant désespérément à garder sa première cage inviolée de la campagne. Le gardien d’Everton est resté largement serein jusqu’aux phases finales, Marcus Tavernier voyant un tir détourné le poteau.

La pression est sur le patron de Bournemouth, Iraola – le successeur d’O’Neil, qui a organisé l’évasion du club de la relégation la saison dernière – après que la défaite a confirmé le pire début de campagne de Bournemouth dans l’élite après huit matchs. Everton, quant à lui, était en forme au bon moment avant le derby du Merseyside contre Liverpool.

Il s’agit d’une version limitée de l’histoire, donc malheureusement ce contenu n’est pas disponible.



Ouvrir la version complète



Dyche : les joueurs récompensés pour leur travail acharné

Le patron d’Everton, Sean Dyche : « Très satisfait de la victoire. Il est juste de mentionner les statistiques car j’ai insisté sur le fait qu’il y a une performance qui apportera des victoires et c’est ce qui s’est produit aujourd’hui.

« Un autre match avec 25 efforts au but. Nous voulons que l’équipe soit productive, avant-gardiste, se créant des occasions et marquant des buts. Ne manquer de respect à personne, mais j’ai senti que nous avions des chances de marquer davantage. »

Il ajouta: « [The result] renforce le travail des joueurs.

« Il y a trois victoires sur quatre maintenant – l’un est un match de coupe, mais quand vous perdez, ils mentionnent ces matchs de coupe, n’est-ce pas ? Il est donc juste de les mentionner lorsque vous gagnez. Trois victoires sur quatre ne sont pas facile à tous les niveaux. Cela montre simplement qu’ils sont récompensés pour les efforts qu’ils déploient.

Iraola regrette ses erreurs : ce n’est pas la première fois cette saison

Le patron de Bournemouth, Andoni Iraola, a déclaré : « Tant que nous ne serons pas plus solides défensivement, nous commettrons ces erreurs et il sera difficile de gagner des matchs. Nous savions que celui qui marquerait en premier serait un gros avantage.

« Les erreurs sont assez évidentes, ce n’est pas la première fois que cela arrive cette saison et cela nous coûte des points, des matchs. Nous devons accepter qu’il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Nous sommes une équipe mais elles nous coûtent des points.

« Nous savions que ce serait un match énorme, très important pour nous, cela a beaucoup changé la situation selon que nous gagnions ou perdions ce match. Nous avons commis des erreurs et eux ne l’ont pas fait.

« La concentration est quelque chose sur lequel nous devons travailler à l’entraînement. Il faut se concentrer pendant 100 minutes et ne pas commettre ces erreurs.

« Comme aujourd’hui, quand on est en relégation, on veut prendre des points. Nous avons eu des occasions aujourd’hui mais nous ne les avons pas saisies. Nous devions être concentrés et nous ne l’avons pas été. Nous devions être solides en défense. et nous ne l’étions pas.

« Nous devons trouver le chemin et inverser la tendance. »

Et après?

Everton affrontera Liverpool à Anfield dans le derby du Merseyside après la trêve internationale le samedi 21 octobre ; coup d’envoi à 12h30.

Bournemouth, quant à lui, accueillera les Wolves le samedi 21 octobre ; coup d’envoi à 15 heures, face à leur ancien manager Gary O’Neil pour la première fois après son limogeage cet été.