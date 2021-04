Harry Kane a catégoriquement puni deux erreurs défensives avant de subir une blessure à la cheville alors que Tottenham et Everton ont joué un match nul 2-2 passionnant qui n’a guère contribué aux ambitions européennes des deux côtés.

Après une ouverture sans incident de 27 minutes à Goodison Park, la coûteuse tête défensive de Michael Keane a permis à Kane de ramener impitoyablement les Spurs en tête, mais Everton a riposté en quatre minutes lorsque Gylfi Sigurdsson a converti un penalty après que Sergio Reguilon ait commis une faute sur James Rodriguez dans la surface.

Everton a été supérieur dans tous les départements à partir de là et a pris une avance méritée peu de temps après l’heure où Sigurdsson a hanté à nouveau son ancien club avec une finition clinique de la réduction de Seamus Coleman.

Mais juste au moment où les Spurs avaient renoncé à leur avance en première mi-temps, les Toffees ont offert à Kane sa deuxième six minutes plus tard quand une confusion défensive entre Keane et Mason Holgate a ricoché le ballon sur la trajectoire de l’international anglais, et il a lancé une volée imparable dans le coin supérieur.

Everton aurait pu arracher les trois points à la mort, mais le remplaçant Josh King a été contrecarré par Hugo Lloris avant que Richarlison ne déclenche le rebond, bien qu'une blessure à la cheville tardive à Kane préoccupait davantage les Spurs à seulement neuf jours de la finale de la Coupe Carabao. .

















1:04



Harry Kane pourrait être un doute pour la finale de la Coupe Carabao le week-end prochain après avoir boité vers la fin du match nul 2-2 de Tottenham avec Everton.



Le tirage au sort laisse Everton à la huitième place, à six points de la quatrième et dernière place de la Ligue des champions, tandis que les Spurs restent un point et une avance en septième.

Notes des joueurs Everton: Pickford (6), Holgate (5), Keane (5), Godfrey (6), Digne (7), Davies (6), Allan (6), Sigurdsson (8), Iwobi (5), James (7), Richarlison (6). Sous-marins: Coleman (7), King (6). Tottenham: Lloris (7), Aurier (6), Dier (5), Alderweireld (6), Rodon (5), Reguilon (6), Sissoko (5), Ndombele (5), Hojbjerg (6), Fils (6), Kane (8 ans). Sous-marins: Lamela (6), Moura (5), Alli (n / a). Homme du match: Harry Kane.

Kane annule le doublé de Gylfi dans le thriller Goodison

Image:

Harry Kane ouvre le score à Goodison



La victoire étant impérative pour les défis respectifs d’Everton et des Spurs pour le football européen, des 25 premières minutes timides et prudentes se sont déroulées à Goodison, Richarlison entraînant Lloris dans un arrêt décent avec 22 minutes au compteur.

Mais l’impasse a été débloquée par une erreur défensive et une finition clinique de l’un des tireurs les plus meurtriers de la Premier League.

Actualités de l’équipe Jordan Pickford, Allan et Alex Iwobi sont revenus alors qu’Everton apportait trois changements par rapport au tirage au sort sans but à Brighton.

Toby Alderweireld et Moussa Sissoko sont revenus alors que les Spurs ont effectué deux changements par rapport à la défaite de dimanche contre Man Utd.

Quelques secondes après avoir jeté son corps sur le tir de Tanguy Ndombele depuis le bord de la surface, le défenseur d’Everton Keane a mal jugé le centre du milieu de terrain des Spurs de la gauche et a retiré son partenaire central Holgate de la touche cruciale sur le ballon.

La touche de Keane a offert à Kane le ballon non marqué à six mètres du but, et l’attaquant des Spurs a porté son total de la saison à 20 buts pour la cinquième fois avec une première touche incroyable et une volée impitoyable au fond.

L’avance des Spurs durerait à peine quatre minutes, cependant, Reguilon jugeant avoir coupé les talons de James dans la zone avant que le Colombien ne puisse contrôler un centre. Sigurdsson, ancien joueur des Spurs, a envoyé Lloris dans le mauvais sens avec un coup de pied clinique alors qu’Everton maintenait son record de conversion aux pénalités sans faille cette saison.

Everton a assiégé le but des Spurs avant la pause, mais ce deuxième but leur a échappé alors que Loris refusait James et Richarlison, avant que Ben Godfrey ne tire largement après que le coup franc brillamment de James l’ait atteint sans être marqué au deuxième poteau.

Les Toffees ont bien commencé la deuxième mi-temps, mais ce sont les Spurs qui ont façonné les premières ouvertures, Heung-Min Son contrecarré par un bel arrêt étouffant du retour de Jordan Pickford avant que Toby Alderweireld ne jette un coup d’œil de la tête contre le poteau depuis un coin.

Image:

Gylfi Sigurdsson guide le deuxième but d’Everton contre les Spurs



Everton avait un deuxième but correctement inscrit pour hors-jeu lorsque Richarlison s’est converti après avoir accroché le ballon d’Allan par-dessus le dessus, mais les Toffees n’ont pas eu à attendre beaucoup plus longtemps pour prendre une avance méritée.

Quelques minutes après son entrée dans la mêlée, le remplaçant Seamus Coleman a injecté du rythme dans l’attaque d’Everton, jouant un doublé avec Richarlison dans un mouvement lisse qui s’est terminé avec Sigurdsson doublant son total avec une première fois exquise dans le filet des Spurs.

Mais Everton était les architectes de leur propre chute six minutes plus tard lorsque Keane et Holgate se sont heurtés, et le ballon est tombé pour que Kane fût son 164e but en Premier League dans le coin supérieur pour dépasser Robbie Fowler dans les tableaux des scores de tous les temps.

Avant sa blessure tardive, Kane a presque terminé son tour du chapeau, mais sa tête jetée a coupé l’extérieur du poteau, avant qu’Everton ne gaspille sa chance d’arracher les trois points lorsque King a été refusé par Lloris et Richarlison a tiré désespérément avec un but ouvert à sa merci. .

Image:

Harry Kane sort du terrain à Goodison Park



« De meilleures équipes que les Spurs » dans le top quatre de la course »

Jamie Carragher de Sky Sports:

« J’ai mentionné que ces équipes n’étaient peut-être pas au niveau de la Ligue des champions et je pense que nous l’avons vu ce soir. Les gens peuvent dire que ce n’est pas assez bon pour les Spurs, mais je ne crois pas qu’avec l’équipe que Tottenham a, ils devraient être au sommet. 4. Il y a de meilleures équipes dans cette ligue. J’ai senti que si Tottenham se classait dans le top quatre cette saison, ce serait un léger dépassement. «

Image:

TABLE PL



Des buts à gogo à Goodison – Statistiques du match

Les cinq dernières rencontres entre Everton et Tottenham à Goodison Park toutes compétitions confondues ont produit 26 buts (10 pour Everton, 16 pour les Spurs), soit une moyenne de 5,2 par match.

Everton n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Premier League (D3 L2), leur plus longue série depuis décembre 2018 sous Marco Silva, où le cinquième match de cette série a également eu lieu contre les Spurs (perdus 2-6 à Goodison Park).

Aucune équipe de Premier League n’a perdu plus de points depuis des positions gagnantes cette saison que Tottenham Hotspur (20).

Everton a marqué les cinq pénalités qu’il a infligées contre les Spurs en Premier League (Cottee, Unsworth x2, Ferguson, Sigurdsson).

Seul contre Chelsea (6), Gylfi Sigurdsson d’Everton a marqué plus de buts en Premier League que contre Tottenham (5). En effet, Sigurdsson est le troisième joueur à marquer un doublé de Premier League contre les Spurs après avoir joué pour eux dans la compétition, après Darren Bent (avril 2010, Sunderland) et Matthew Etherington (décembre 2011, Stoke).

Ce que les gérants ont dit…

















2:38



Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a déclaré qu’il était déçu du résultat, mais pas de la performance de son équipe lors de leur match nul 2-2 avec Tottenham.



Carlo Ancelotti, directeur d’Everton: «Nous avons joué un bon match. C’était probablement le meilleur que nous ayons joué à domicile cette saison. Nous n’avons pas eu de chance. Nous avons fait des erreurs faciles et quand vous faites des erreurs contre Harry Kane, vous êtes condamné.

« C’est un résultat décevant mais pas une performance. Nous avons plus de difficultés pour atteindre l’Europe, mais nous devons continuer à nous battre. Nous avons encore la possibilité de jouer comme ce soir.

« Nous avons bien avancé et avons été agressifs. Dans les 10-15 premières minutes, nous n'avons pas bien fait avec le ballon, mais après cela, nous avons eu beaucoup d'opportunités et d'occasions. Nous devons garder la performance et la répéter. »

















5:14



Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il était « trop tôt » pour dire à quel point la blessure à la cheville d’Harry Kane était grave, mais a déclaré qu’il voulait rester optimiste à ce stade.



Jose Mourinho, directeur de Tottenham: « Je pense que c’était un match entre deux équipes qui a beaucoup de similitudes. Nous sommes très similaires à bien des égards. Ce sont des équipes qui sont capables de marquer des buts et peuvent concéder aussi. C’était un bon match où les deux équipes ont essayé de le gagner et probablement un bon résultat. «

Sur Kane: « Il est trop tôt pour dire quelque chose. Pour lui, quitter le terrain avec quelques minutes à faire est évidemment parce qu’il a ressenti quelque chose. Laissez-moi être optimiste et croire qu’il a le temps de récupérer.

« Permettez-moi d’être optimiste et de croire que ce n’est rien de sérieux. Il est évident que c’est un joueur très important pour nous. Je ne peux pas dire grand-chose ni spéculer. »

L’homme du match – Harry Kane

Harry Kane est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer plus de 2 buts en trois matches consécutifs à l’extérieur contre un seul adversaire (septembre 2017, décembre 2018 et avril 2021) avec une démonstration dévastatrice d’opportunistes finissant à Everton.

Kane est passé à la septième place du classement de tous les temps de la Premier League avec ses 20e et 21e buts de la saison, seuls Alan Shearer (7) et Sergio Aguero (6) ont marqué plus de 20 buts dans des saisons de Premier League plus différentes que les Spurs. le buteur.

Depuis la nomination de Mourinho aux Spurs, Kane a été directement impliqué dans 62 buts en 62 apparitions dans toutes les compétitions pour les Spurs – aucun joueur de Premier League n’a plus d’implication dans les buts au cours de cette période (depuis le 23/11/19).

Et après?

Vendredi 23 avril 19h30



Coup d’envoi à 20h00





Everton se rend à Arsenal le Football du vendredi soir à 20h – en direct sur Sky Sports Premier League – avant que Tottenham accueille Southampton en Premier League mercredi à 18h – en direct sur Sky Sports Premier League.

Mercredi 21 avril 17h30



Coup d’envoi à 18h00





Les Spurs affronteront ensuite Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche à 16h30 – en direct sur Sky Sports Football.