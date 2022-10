Everton 1 – 2 Man Utd

Cristiano Ronaldo est sorti du banc pour marquer son 700e but en club alors que Manchester United revenait de l’arrière pour s’imposer 2-1 contre Everton à Goodison Park.

Après qu’Antony ait annulé la première frappe d’Alex Iwobi, une blessure d’Anthony Martial a offert à Ronaldo son opportunité en première mi-temps et il ne l’a pas gaspillée, marquant son premier but en Premier League de la saison avant la pause.

Marcus Rashford pensait en avoir fait trois en fin de match mais son but a été exclu pour un handball par inadvertance. Mais bien qu’Everton ait poussé fort tard dans la poursuite d’un égaliseur, cela n’a abouti à rien car Manchester United a remporté une victoire méritée.

Le résultat, une cinquième victoire en Premier League en six matchs pour l’équipe d’Erik ten Hag, voit United rebondir après sa défaite dans le derby et le hisser à la cinquième place du classement. L’équipe de Frank Lampard est 12e, leur série de six matchs sans défaite étant terminée.

Le voyage d’Everton à Tottenham est en direct Sky Sports Premier League samedi soir prochain, avant que l’équipe de Frank Lampard ne visite Newcastle le 19 octobre.

Man Utd accueille Omonia en Ligue Europa jeudi, avant de revenir à Old Trafford pour affronter Newcastle dimanche.