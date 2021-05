Everton 1-2 A Villa

La frappe d’Anwar El Ghazi à la 80e minute a ébranlé les espoirs européens d’Everton alors qu’Aston Villa a remporté une victoire durement disputée 2-1 à Goodison Park.

Le 14e but d’Ollie Watkins en Premier League de la saison a mis Villa en tête après une erreur de Mason Holgate (13) mais Dominic Calvert-Lewin a rétabli la parité en rencontrant le corner de Lucas Digne (19).

Mais alors que le match se dirigeait vers un match nul, El Ghazi a eu trop de temps pour lancer un tir dans le coin le plus éloigné pour décrocher une huitième victoire à l’extérieur de la saison en Premier League pour l’équipe de Dean Smith.

Le résultat signifie qu’Everton reste à la huitième place – neuf points de moins que la Ligue des champions avec cinq matchs à jouer – tandis que Villa se hisse à la neuvième place.

Image:

La frappe d’Anwar El Ghazi a valu à Aston Villa les trois points à Everton



Notes des joueurs Everton: Pickford (8), Coleman (7), Digne (6), Godfrey (6), Holgate (5), Allan (7), Gomes (5), Sigurdsson (6), Iwobi (5), Richarlison (5), Calvert-Lewin (7). Sous-marins: Delph (5), King (n / a), Bernard (n / a). Fulham: Martinez (6), Cash (7), Targett (7), Konsa (7), Mings (6), Luiz (6), McGinn (6), Barkley (7), El Ghazi (7), Traoré (7) , Watkins (8). Sous-marins: Davis (n / a), Ramsey (n / a). Homme du match: Ollie Watkins.

Plus de frustration à la maison pour Everton

Il s’agissait de la 205e rencontre de haut niveau entre Aston Villa et Everton, le match le plus joué de la première division anglaise – mais les hôtes semblaient perturbés par le retrait tardif de James Rodriguez dans les premières étapes après que le Colombien se soit blessé au mollet dans le chaud- en haut.

Actualités de l’équipe Carlo Ancelotti avait sélectionné une équipe inchangée pour les hôtes, Everton restant à nouveau avec un arrière quatre qui comprenait Coleman, Digne, Godfrey et Holgate devant Pickford. Mais James Rodriguez s’est ensuite retrouvé avec une souche de mollet lors de l’échauffement et a été remplacé tardivement par Alex Iwobi.

Aston Villa n’a fait que le seul changement du côté qui a fait un match nul 2-2 à domicile contre West Brom la dernière fois. Matty Cash a purgé sa suspension d’un match alors que l’arrière droit est revenu à la place d’Ahmed Elmohamady. Ross Barkley a débuté contre son ancien club tandis que Wesley a de nouveau été nommé parmi les remplaçants.

Villa est arrivée dans le Merseyside après avoir ouvert le score lors de chacun de ses trois matchs précédents de Premier League – sans gagner aucun d’entre eux – mais la manière dont Everton a pris du retard samedi était entièrement auto-infligée.

Image:

Ollie Watkins sort de l’impasse après 13 minutes



Holgate avait l’air de jouer de l’arrière, mais son mauvais contrôle a été attaqué par Watkins, qui a montré une bonne force et un bon sang-froid pour voler la possession et rentrer son tir entre les jambes de Jordan Pickford.

Devant le manager anglais Gareth Southgate, Watkins a failli ajouter à l’avance de Villa quand il a couru sur un long ballon d’Ezri Konsa, repoussant Holgate à nouveau, mais son tir de l’angle a été étouffé par Pickford.

Cela s’avérerait un échec coûteux car quelques instants plus tard, Everton était au même niveau. Calvert-Lewin a échappé à Ross Barkley au deuxième poteau pour propulser sa tête du coin de Digne sur la ligne malgré tous les efforts de Tyrone Mings pour le garder à l’écart.

Quatre minutes plus tard, Calvert-Lewin a dû penser qu’il avait terminé le revirement lorsque sa tête plongeante du superbe centre de volée de Digne a été parée par Emiliano Martinez de près.

Image:

Dominic Calvert-Lewin a propulsé Everton au niveau de sa tête



Villa se taillerait les meilleures chances pendant le reste de la période d’ouverture, cependant, Pickford produisant un double arrêt pour refuser Bertrand Traoré. Watkins a ensuite renouvelé sa bataille avec le gardien d’Everton alors qu’il rencontrait le centre de Matty Cash avant qu’El Ghazi ne coupe la barre transversale au rebond.

L’équipe de Smith ne s’est pas terminée là-bas dans une moitié effrénée alors que Barkley, à son retour à Goodison, a récupéré la passe de Traoré et a frappé la base du poteau avec Pickford battu.

Everton avait porté sa chance, mais ils ont émergé du côté le plus brillant après le redémarrage alors qu’Alex Iwobi et Allan étaient rebelles avec des efforts du pied droit en succession rapide avant que Richarlison ne se précipite sur le long ballon de Pickford mais traîne son tir à un mètre du poteau.

Image:

Richarlison cherche à échapper à Tyrone Mings à Goodison Park



Villa avait du mal avec le long ballon, car l’approche de la voie 1 d’Everton a failli s’avérer efficace une fois de plus alors que la tête mal jugée de Mings a atterri une fois de plus aux pieds de Richarlison, mais son faible entraînement a été bien géré par Martinez.

Les visiteurs ont absorbé les meilleurs efforts de leurs adversaires, et avec le jeu semblant dériver vers une impasse au cours d’une deuxième période relativement sans incident, Villa a frappé une fois de plus à 10 minutes de la fin. Avec leur premier tir cadré depuis l’intervalle, El Ghazi a récupéré la passe de Traoré et a bouclé son effort au-delà du plongeon Pickford.

Homme du match – Ollie Watkins

Image:

Everton a été surpris en train de frapper alors que Watkins bondissait



Il a fallu un certain temps à Watkins pour retrouver sa forme de début de saison après que Jack Grealish se soit blessé à la jambe en février, mais l’attaquant de Villa aurait pu terminer avec un autre demi-tour contre des adversaires du Merseyside après son triplé en octobre contre Liverpool.

Mason Holgate n’a pas pu faire face à son mouvement dans une période d’ouverture au cours de laquelle son erreur a conduit à l’ouverture clinique de Watkins. C’était l’une des quatre tentatives qu’il avait faites au cours d’une soirée énergique.

Watkins est un acte de classe, improvisant bien pour une autre chance au deuxième poteau, et avec le Southgate qui regarde, connu pour choisir des joueurs en forme, Watkins est bien placé pour bénéficier d’une équipe étendue de 26 joueurs pour les Euros.

«Cela fait longtemps», a-t-il dit BT Sport. « Nous n’avons pas trop bien joué ces derniers temps, donc c’était agréable de marquer trois points à l’extérieur.

« Je pense que j’aurais pu faire mieux avec quelques occasions. Je devrais quitter le terrain avec deux ou trois buts, mais le plus important, c’est que nous avons obtenu les trois points.

« Je pense que n’importe quel attaquant dira qu’il peut faire un peu mieux avec les chances que j’ai eues. Je dois juste continuer à travailler dessus. Peu importe qui regarde, vous devez juste travailler dur et faire de votre mieux. »

Concernant ses espoirs en Angleterre, Watkins a ajouté: « Tout match international est magique. Je me concentre juste sur ma forme de club maintenant, essayant de nous pousser vers les places européennes. Je pense que c’est une possibilité. Les jeux arrivent vite et fort maintenant. nous obtenons quelques victoires, cela nous ramène là-haut. «

Et après?

Dimanche 9 mai 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Dimanche 9 mai 13h00



Coup d’envoi 14h05





Everton se rendra pour affronter West Ham dimanche, en direct Super dimanche; la couverture commence le Sky Sports Premier League et Événement principal à 16h avec coup d’envoi à 16h30.

Aston Villa est à la maison à Manchester United le même jour, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi à 14 h 05.