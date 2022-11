Everton 0 – 2 Leicester

De superbes frappes de Youri Tielemans et Harvey Barnes dans les deux mi-temps ont donné à Leicester une victoire 2-0 contre Everton lors du Saturday Night Football.

C’était un autre but spécial du milieu de terrain belge, qui a suivi un effort sensationnel contre les Wolves avec un effort tout aussi sensationnel à Goodison Park.

Sur le coup de la mi-temps, James Maddison – qui a une nouvelle fois impressionné pour les Foxes – a trouvé Tielemans à la limite de la surface. Il a contrôlé avec sa cuisse avant de lancer le ballon dans le coin supérieur gauche.

Everton a été bâclé tout au long du match et a été puni tardivement alors qu’un compteur de Leicester s’est terminé par une seconde. Maddison a roulé sur le flanc gauche, envoyant un centre dans la surface de réparation de 18 mètres que Barnes a écrasé devant Jordan Pickford. Le joueur de 24 ans a maintenant marqué lors des quatre victoires de Leicester en Premier League cette saison.

Avec l’annonce de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde plus tard ce mois-ci, Maddison est fortement pressenti pour une place dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate.

Lorsqu’on lui a demandé si la pensée était dans son esprit, l’attaquant de Leicester a dit Sports du ciel: “Je mentirais si je disais que ce n’était pas dans ma tête parce que la Coupe du monde approche à grands pas et c’est le summum, c’est le rêve.

“Je dis toujours la même réponse et cela devient un peu cliché, mais si je me concentre sur ce que je fais pour Leicester et mes performances ici, j’espère que cela attirera l’attention du manager anglais et j’espère que je pourrai me frayer un chemin dans ses plans.

“C’est hors de mon contrôle et je peux juste faire ce que j’ai fait pendant 90 minutes.”

Alex Iwobi et Dominic Calvert-Lewin – blessés en seconde période dans une autre inquiétude pour Southgate – se sont tous deux rapprochés d’Everton, mais ils n’ont pas réussi à trouver un moyen de dépasser une défense de Leicester qui n’a concédé que trois buts en six matches de Premier League. .

Leicester passe au-dessus d’Everton à la 13e place, remportant désormais trois de ses quatre derniers matches de championnat alors que Brendan Rodgers a enregistré sa première victoire à Goodison Park. Everton se classe 15e, les deux équipes étant à égalité avec 14 points.

Comment Leicester a vaincu Everton

Le but tardif de Harvey Barnes a scellé les trois points à Leicester





Ce fut une ouverture passionnante de 15 minutes à Goodison Park. En trois minutes, Kiernan Dewsbury-Hall a trouvé deux fois Patson Daka, mais l’attaquant de Leicester n’a pas pu convertir – son deuxième effort a été bien sauvé par Pickford.

A l’autre bout, Alex Iwobi a été trouvé brillamment par Calvert-Lewin, mais le milieu de terrain a traîné sa frappe à côté du second poteau. Maddison a ensuite tiré juste à côté alors que les deux équipes ont survécu aux assauts respectifs.

Nouvelles de l’équipe Everton a fait un changement par rapport à son match nul et vierge avec Fulham le week-end dernier – Dwight McNeil a remplacé Anthony Gordon.

Leicester a fait deux changements après sa défaite contre Man City. Patson Daka a débuté à la place de Jamie Vardy tandis que Boubakary Soumare a remplacé Caglar Soyuncu, qui n’était pas dans l’effectif.

Le jeu a rapidement trouvé un rythme plus stable, mais Leicester a commencé à s’affirmer avec Everton continuant à faire des erreurs.

Danny Ward a repoussé une tête de James Tarkowski, tandis que Dewsbury-Hall a fait un arrêt de Pickford. Maddison a également vu deux autres efforts – des copies conformes de son premier – tirer largement.

Après un bref arrêt suite à la découverte de débris de feux d’artifice sur le terrain de Goodison Park, Tielemans a réussi un étourdissement en fin de première mi-temps alors que Leicester entrait dans la pause à juste titre devant.

Alex Iwobi déplore une première occasion manquée contre Leicester





Everton s’est beaucoup amélioré après la pause et aurait pu égaliser en quatre minutes. Iwobi a placé Calvert-Lewin en tête-à-tête avec Ward, mais le gardien de but a tendu les pieds pour effectuer l’arrêt. À l’heure de jeu, l’effort de curling de Maddison a touché le bas du poteau.

Le match semblait en grande partie sinueux jusqu’à ce que Barnes surgisse avec le deuxième but de Leicester, qui scellait une victoire méritée. Ils auraient même pu ajouter un tiers dans le temps additionnel, car Maddison a retrouvé Barnes, mais Pickford a refusé le milieu de terrain des Foxes.

Joueur du match – James Maddison

Une autre superbe performance de Maddison, qui est en pleine forme au bon moment. Il a été le meilleur du match pour les passes décisives (2), les tirs (8) et les touches dans la surface adverse (12).

Sky Sports’ Jamie Carragher a déclaré à propos de sa performance: “Il a joué un rôle dans les deux buts, mais tout au long du match, il a semblé une classe à part. J’ai été vraiment impressionné. Il a été exceptionnel.”

Maddison ajouté à Sports du ciel après le match : “Le résultat est ce que nous recherchons, mais si vous regardez la performance sur l’ensemble du XI, nous avons été brillants.

“Nous les avons étouffés et avons été brillants, surtout en première mi-temps. Nous avons vu le match se terminer et tout était là que vous voudriez dans une performance à l’extérieur. Je pense que cela met au lit la forme et les gens comme vous les médias parlent beaucoup d’être dans les trois derniers. J’espère que nous pourrons continuer à pousser.

Notes des joueurs Éverton : Pickford (5), Coleman (6), Tarkowski (6), Coady (6), Mykolenko (6), Gueye (6), Onana (6), Iwobi (7), Gray (5), McNeil (5), Calvert-Lewin (7). Sous-titres :Garner (5), Maupay (5), Doucouré (5), Gordon (6), Patterson (5). Leicester :Ward (6), Castagne (6), Faes (7), Amartey (6), Justin (7), Dewsbury-Hall (7), Soumare (6), Tielemans (7), Maddison (8), Barnes (8 ), Daka (6). Sous-titres :Vardy (5), Ndidi (6), Albrighton (n/a), Mendy (n/a). Joueur du match : James Madison.

Statistiques Opta – Leicester de retour en forme

Leicester a gardé sa cage inviolée lors de cinq de ses sept derniers matches de Premier League ; ils n’avaient gardé que quatre draps propres lors de leurs 27 premiers matchs de championnat en 2022 auparavant.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a remporté sa toute première victoire à l’extérieur contre Everton en Premier League, lors de son neuvième match à Goodison Park en tant que manager de la compétition (W1 D6 L2). Avant aujourd’hui, il s’agissait du plus grand nombre de matchs à l’extérieur de l’Irlandais du Nord contre une équipe de Premier League sans jamais gagner (également huit contre Chelsea).

James Maddison a tenté six tirs en première mi-temps pour Leicester contre Everton, le plus par un milieu de terrain dans les 45 premières minutes d’un match de Premier League depuis que Paul Pogba en a réussi six contre Leicester en août 2017.

Statistiques FPL : Everton 0-2 Leicester

Statistiques FPL: Everton vs Leicester Buts Tielemans, Barnes Aides Madison (2) Points bonus Tielemans (3), Maddison (2), Justin (1)

Et après?

Everton font maintenant face à des affrontements consécutifs à Bournemouth. Le duo se rencontre au Vitality Stadium de la Carabao Cup mardi à 19h45, puis y joue à nouveau quatre jours plus tard en Premier League avec le coup d’envoi à 15h.

Leicester équipe hôte de la Ligue 2 Comté de Newport au troisième tour de la Coupe Carabao mardi à 19h45 avant de terminer ce passage pré-Coupe du monde de Premier League par un déplacement à West Ham le samedi 12 novembre. Coup d’envoi à 15h.