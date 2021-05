Everton 0 – 1 Sheff Utd

Les espoirs d’Everton de se qualifier pour l’Europe ne tiennent plus qu’à un fil après que Daniel Jebbison, 17 ans, a scellé la victoire 1-0 de Sheffield United à Goodison Park avec son premier but en Premier League lors de son premier départ de haut vol.

L’attaquant d’origine canadienne est devenu le plus jeune buteur de la compétition à ses débuts complets, et il est douteux qu’il trouvera le filet avec une chance plus facile contre une défense à domicile statique.

Plus tôt cette saison, Jebbison était prêté à Chorley, côté nord de la Ligue nationale de Vanarama, et n’a eu que son premier aperçu du football en équipe première avec les Blades en tant que remplaçant à la 65e minute le week-end dernier.

Mais son but et une performance inspirée du gardien de but Aaron Ramsdale ont suffi à condamner l’équipe de Carlo Ancelotti à une neuvième défaite à domicile, égalant leur pire bilan de 1950-51 et 1993-94, avec un match à venir à Goodison contre les Wolves mercredi.

La défaite a presque certainement mis fin à leurs chances de football européen alors qu’ils restent huitièmes, trois points derrière Tottenham et West Ham avec une différence de buts largement inférieure.

Notes des joueurs Everton: Pickford (6), Holgate (4), Keane (5), Godfrey (5), Coleman (6), Doucoure (6), Allan (6), James (6), Digne (6), Richarlison (6), Calvert-Lewin (5). Sous-marins: Sigurdsson (6), Bernard (5), André Gomes (5). Sheffield United: Ramsdale (8), Baldock (7), Basham (7), Egan (8), Robinson (7), Stevens (7), Osborn (7), Norwood (7), Fleck (7), Jebbison (8), McGoldrick (7 ans). Sous-marins: Rien. Homme du match: Aaron Ramsdale.

Les lames portent un coup dur aux espoirs d’Everton

Daniel Jebbison a marqué le vainqueur pour Sheffield United lors de son premier départ en Premier League



À 17 ans et 309 jours, Jebbison devient le plus jeune joueur à faire son premier départ en Premier League depuis Mason Greenwood en mai 2019.

Il n’a fallu que sept minutes au jeune pour avoir un impact instantané alors qu’il se glissait derrière Ben Godfrey pour transformer le centre de Jack Robinson en le filet non gardé d’Everton.

1 – Agé de 17 ans et 309 jours, Daniel Jebbison de Sheffield United est le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à marquer lors de son premier départ dans la compétition. Rêver. pic.twitter.com/SE0meUgyS6 – OptaJoe (@OptaJoe) 16 mai 2021

Le départ positif et l’avance de Sheffield United ont été presque effacés en quatre minutes lorsque Allan a réussi un tir à travers les corps vers le coin le plus éloigné, mais le Ramsdale non vu a produit un excellent arrêt pour préserver l’avance des Blades.

Everton aurait pu être deux points avant la demi-heure lorsque la faute défensive de Mason Holgate a offert à Jebbison une opportunité exceptionnelle de doubler son compte et celui de Sheffield United, mais Jordan Pickford est resté grand et grand pour contrecarrer la tentative de lob du jeune.

Actualités de l’équipe James Rodriguez a remplacé Gylfi Sigurdsson dans le seul changement d’Everton par rapport au match nul vierge à Aston Villa.

Daniel Jebbison a fait son premier départ en Premier League et Jack Robinson et Ben Osborn sont revenus alors que Sheffield United a effectué trois changements entre la défaite et Crystal Palace.

Everton a régulièrement augmenté la pression sur le but des visiteurs à l’approche de la mi-temps, mais a trouvé Ramsdale sous une forme inspirée.

Après que Chris Basham ait dévié un effort de James Rodriguez au-dessus de la barre, Ramsdale a brillamment gardé une tête de Richarlison avant d’empêcher Dominic Calvert-Lewin de convertir le rebond à bout portant avec un superbe double arrêt.

Entre ces deux tentatives, Seamus Coleman a estimé qu’il aurait dû avoir une pénalité lorsque sa tentative a touché la main de Robinson.

Everton a maintenant perdu neuf matchs à Goodison Park pour la première fois depuis 1994



Le record d’Everton les 32 fois précédentes – datant de 2015 – ils perdaient 1-0 à la mi-temps a vu 25 défaites et aucune victoire et même un changement de personnel et de formation, l’attaquant Gylfi Sigurdsson remplaçant Holgate, l’un des trois défenseurs centraux. , fait peu de différence.

David McGoldrick de United a eu les meilleures chances de la mi-temps alors que les hôtes continuaient de paraître dépourvus d’idées et de dynamisme.

Goodison accueille son dernier match de la saison dans trois jours et, malgré la longue attente pour revoir le football en direct, sur la preuve de cette performance cela pourrait être une soirée gênante devant les 6500 supporters qui ont remporté des billets au scrutin.

Joy for Jebbison – Statistiques du match

Daniel Jebbison de Sheffield United (17a 309d) est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de son premier départ en Premier League, dépassant le record de Danny Cadamarteri établi pour Everton contre Barnsley en septembre 1997 (17y 343d), qui a également été marqué à Goodison Park.

Agé de 17 ans et 309 jours, l’attaquant de Sheffield United Daniel Jebbison était le plus jeune joueur à marquer un but victorieux dans un match de Premier League depuis Federico Macheda pour Man Utd contre Sunderland en avril 2009 (17 ans 232d).

Sheffield United n’a remporté qu’une deuxième victoire lors de ses 24 dernières sorties en championnat à l’extérieur (D3 L19) et a mis fin à une série de sept défaites consécutives en Premier League sur la route depuis qu’il a battu Manchester United 2-1 en janvier.

Seul Fulham (quatre) a remporté jusqu’à présent moins de points à domicile en Premier League en 2021 que le total de six d’Everton (P11 W1 D3 L7), celui des Toffees ayant remporté le moins de points à domicile dans la compétition cette année civile ( niveau avec Burnley et Fulham).

Everton a perdu neuf matches de Premier League à Goodison Park cette saison; c’est le plus qu’ils aient jamais perdu à domicile dans une campagne de championnat, aux côtés de 1912-13, 1947-48, 1950-51 et 1993-94.

Sheffield United a remporté plus de matchs à l’extérieur de Premier League à Everton (trois) que contre n’importe quel autre adversaire de la compétition.

Homme du match – Aaron Ramsdale

Aaron Ramsdale était en forme pour résister aux tentatives de retour d'Everton



Aaron Ramsdale a effectué six arrêts pour Sheffield United, le maximum qu’il ait jamais réalisé dans un match de Premier League dans lequel il n’a pas concédé de but, tandis que six arrêts sont le maximum qu’il a fait dans n’importe quelle division de la ligue tout en gardant une feuille blanche depuis mars. 2019 pour AFC Wimbledon contre Peterborough en League One (sept).

Et après?

Mercredi 19 mai 17h00



Coup d'envoi à 18h00





Everton accueille les loups mercredi à 18 h – en direct sur Sky Sports Premier League – avant de se rendre chez les champions de Manchester City le dernier jour de la saison.

Mercredi 19 mai 17h00



Coup d'envoi à 18h00





Sheffield United se rendra à Newcastle mercredi à 18 h – en direct sur Sky Sports Arena et Sky Sports Mix – avant d’accueillir Burnley le dernier jour de la saison.