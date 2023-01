Evers: le législateur devrait demander un vote sur l’avortement, pas sur l’aide sociale

MADISON, Wis. (AP) – Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, et les législateurs démocrates ont appelé mardi les républicains à demander aux électeurs si l’État devrait continuer à interdire les avortements plutôt que de demander leur avis sur l’admissibilité à l’aide sociale.

Cette décision est intervenue quelques heures avant que le Sénat de l’État contrôlé par les républicains ne se prononce sur un référendum consultatif sur l’admissibilité à l’aide sociale. Le référendum ne serait pas contraignant, ce qui signifie qu’il ne modifierait pas la loi, mais les partisans républicains ont déclaré qu’ils souhaitaient l’inscrire sur le bulletin de vote en avril pour obtenir les commentaires du public. Également au scrutin du 4 avril, une course cruciale à la Cour suprême de l’État.

Evers et ses collègues démocrates ont déclaré que la législature devrait se concentrer sur la restauration du droit à l’avortement, qui, selon eux, bénéficierait d’un large soutien, citant des données de sondage montrant qu’une majorité des résidents de l’État soutiennent les avortements légaux. Les démocrates prévoyaient mardi d’essayer de remplacer la question de l’aide sociale par un vote sur l’interdiction de l’avortement par l’État, mais la législature contrôlée par les républicains est presque certaine de la rejeter.

“Les républicains législatifs continuent d’ignorer la volonté du peuple”, a déclaré la chef de la minorité démocrate au Sénat, Melissa Agard.

L’automne dernier, l’Assemblée législative a rejeté une décision d’Evers qui aurait permis aux électeurs de forcer un vote sur la loi de 1849 sur l’interdiction de l’avortement. Les législateurs républicains ont également précédemment rejeté un appel d’Evers à un vote direct sur l’abrogation de la loi sur l’interdiction de l’avortement, qui est entrée en vigueur après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision Roe contre Wade l’année dernière. Le sénateur républicain américain Ron Johnson, qui représente le Wisconsin, a exprimé son soutien l’année dernière pour laisser les électeurs décider des lois sur l’avortement de l’État.

Le président de l’Assemblée, Robin Vos, et le chef de la majorité au Sénat, Devin LeMahieu, les meilleurs républicains de l’Assemblée législative, ont coparrainé le référendum consultatif non contraignant sur le bien-être que le Sénat devait organiser mardi. S’il est approuvé par l’Assemblée législative, il demandera aux électeurs lors des élections du 4 avril s’ils pensent que les adultes valides sans enfants devraient être tenus de rechercher activement un emploi pour avoir droit aux prestations sociales.

Evers, qui a émis un nombre record de veto lors de son premier mandat, a annulé l’année dernière un projet de loi soutenu par les républicains qui comprenait des restrictions pour le chômage et les prestations sociales.

“La dernière session, j’ai voté pour apporter de vraies solutions à la crise de la main-d’œuvre afin de mettre des milliers de personnes sur la touche et de retrouver un emploi”, a déclaré Vos dans un communiqué. “Malheureusement, le gouverneur Evers n’a rien fait.”

La loi du Wisconsin n’autorise pas les électeurs à adopter directement des lois, mais des référendums sur des questions populaires auprès des conservateurs pourraient conduire leurs partisans aux urnes lors d’une élection critique qui déterminera le contrôle idéologique de la Cour suprême du Wisconsin. Le soutien des électeurs au référendum consultatif donnerait également aux législateurs du GOP un autre argument de discussion en faveur des restrictions de l’aide sociale.

“Ils essaient d’épater leurs électeurs, tout simplement”, a déclaré Agard.

Les républicains ont agi rapidement au cours des premières semaines de la nouvelle session législative pour mettre leurs priorités devant les électeurs, une stratégie qui pourrait à la fois renforcer la participation des candidats conservateurs à la Cour suprême et éviter les vetos d’Evers.

Evers a affirmé que le référendum sur l’admissibilité à l’aide sociale ne fournirait aucune information utile.

“Il conseille quelque chose qui existe déjà”, a-t-il déclaré. “Donc je pense que le leur est franchement ridicule.” La loi de l’État exige actuellement que les demandeurs d’emploi fournissent la preuve d’au moins quatre “actions de recherche d’emploi” chaque semaine pour recevoir des allocations.

Selon Evers, la proposition démocrate est différente, car elle demande l’avis des électeurs sur une loi qui, selon les démocrates, est trop dépassée pour être applicable.

Mardi également, le Sénat devrait donner son approbation finale à un amendement constitutionnel qui rendrait plus difficile pour les accusés de sortir de prison sous caution. L’Assemblée devait l’adopter jeudi, ce qui serait la dernière étape avant qu’il ne passe devant les électeurs le 4 avril.

La législature a également adopté l’amendement la dernière session. La loi de l’État exige que la législature approuve un amendement constitutionnel proposé lors de deux sessions consécutives avant de le mettre sur le bulletin de vote pour que les électeurs le ratifient. Le gouverneur ne peut pas opposer son veto à un amendement constitutionnel.

La pression républicaine pour rendre plus difficile la libération sous caution des criminels violents a pris de l’ampleur après que Darrell Brooks Jr. a conduit son SUV dans un défilé de Noël à Waukesha en 2021, tuant six personnes. Brooks avait déposé une caution de 1 000 $ dans une affaire antérieure deux jours seulement avant le défilé du 21 novembre. Les démocrates ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’amendement proposé renforcerait les inégalités dans le système de justice pénale en permettant aux accusés fortunés de sortir plus facilement de prison.

L’écrivain d’Associated Press, Scott Bauer, a contribué à ce rapport.

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Venhuizen sur Twitter.

Harm Venhuizen, Associated Press