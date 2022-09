Evers du Wisconsin propose une voie pour le vote sur l’avortement

MADISON, Wis. (AP) – Le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, qui fait du droit à l’avortement un élément central de sa campagne de réélection, a appelé mercredi à une session extraordinaire de l’Assemblée législative contrôlée par les républicains pour adopter une mesure créant un moyen pour les électeurs de abroger l’interdiction de l’avortement de 1849 par l’État.

C’est la dernière initiative d’Evers pour faire pression sur les républicains au sujet de l’avortement et garder la question sous les projecteurs avant les élections. Les sondages ont montré à plusieurs reprises qu’une majorité d’habitants du Wisconsin soutiennent le droit à l’avortement. Evers est dans une course serrée avec le républicain Tim Michels, qui soutient l’interdiction de l’État de 1849, qui ne prévoit aucune exception en cas de viol ou d’inceste.

Les cliniques du Wisconsin ont cessé de pratiquer des avortements après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, alors qu’une bataille juridique se déroule pour déterminer si l’interdiction de l’avortement de 1849 est en vigueur.

En juin, la législature a rejeté l’appel à une session extraordinaire d’Evers pour abroger l’interdiction de l’avortement vieille de 173 ans. Et même s’il faut prendre la mesure improbable de se réunir le 5 octobre pour voter sur l’amendement constitutionnel proposé par Evers, le plus tôt il pourrait apparaître sur le bulletin de vote est en 2023, après les élections de novembre. Il faudrait encore plus de temps avant qu’un référendum lancé par les électeurs pour repousser la loi de l’État puisse être mis en œuvre.

“En ce moment, aujourd’hui, en ce qui concerne la liberté reproductive, la volonté du peuple n’est pas la loi du pays, mais elle devrait bien l’être, les amis”, a déclaré Evers lors d’une conférence de presse au Capitole entouré de législateurs démocrates.

Les dirigeants législatifs républicains n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Evers a noté que le sénateur républicain américain Ron Johnson a récemment exprimé son soutien pour que les électeurs de l’État votent sur l’ajout d’exceptions à la loi sur l’avortement de l’État. Johnson, qui est également réélu en novembre, soutient les exceptions pour viol et inceste qui n’existent pas dans la loi actuelle de l’État.

Evers et ses alliés ont frappé Michels pour son soutien à l’interdiction de l’avortement par l’État. Michels n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la proposition d’Evers, qui s’inspire des mouvements dans d’autres États.

Le mois dernier, les électeurs du Kansas ont rejeté une mesure de vote qui aurait permis à la législature contrôlée par les républicains de resserrer les restrictions ou d’interdire purement et simplement l’avortement. Les électeurs du Michigan décideront en novembre s’ils veulent ou non inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Contrairement à d’autres États, la loi du Wisconsin ne permet pas aux électeurs ou à la législature de placer des référendums sur le bulletin de vote. La loi du Wisconsin permet à l’Assemblée législative de placer des amendements constitutionnels sur le bulletin de vote. Ils doivent être approuvés lors de deux sessions législatives consécutives, puis approuvés par les électeurs.

La mesure proposée par Evers n’est pas spécifique à l’avortement, mais permettrait plutôt aux électeurs d’inscrire sur les bulletins de vote des propositions visant à rejeter les lois adoptées par l’Assemblée législative et à promulguer de nouvelles lois et amendements constitutionnels.

Evers soutient également une action en justice intentée par le procureur général démocrate Josh Kaul contestant la loi de 1849 sur l’avortement de l’État.

La semaine dernière, Kaul a retiré les principaux législateurs républicains de son procès pour bloquer l’application de la loi. Il les a remplacés par les procureurs de district des comtés de Dane, Milwaukee et Sheboygan. Cette décision visait à éviter des retards dans le procès.

Les comtés de Milwaukee, Dane et Sheboygan étaient les seuls endroits de l’État où des avortements avaient lieu avant que la Cour suprême n’infirme Roe v. Wade.

Kaul a intenté une action en justice en juin, quelques jours seulement après la décision du tribunal, arguant qu’une loi de 1985 autorisant les avortements jusqu’au point de viabilité du fœtus annule et remplace l’interdiction de presque tous les avortements du Wisconsin, vieille de 173 ans. Le point de viabilité n’est pas clair; certains médecins disent que c’est environ 20 semaines, d’autres environ 28 semaines.

Le procureur général soutient également que l’interdiction est inapplicable car elle est devenue obsolète.

Scott Bauer, l’Associated Press