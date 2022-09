Evernordla branche des services de santé de l’assureur Cigna, a annoncé avoir ajouté cinq nouveaux programmes à son formulaire de santé numérique, y compris les offres de Big Health et Quit Genius.

Les nouveaux ajouts au formulaire sont La thérapie numérique Sleepio de Big Health pour l’insomnie et son outil Daylight pour l’anxiété, les programmes sur les troubles liés à la consommation d’alcool et aux opioïdes de Quit Genius, et l’outil d’observance des médicaments injectables de HealthBeacon pour les affections inflammatoires.

Evernorth a également annoncé quatre programmes pilotes, qui évalueront les outils choisis pour l’impact clinique et l’expérience utilisateur. Ces pilotes sont Jasper Health pour les soins contre le cancer, Zerigo Health pour le psoriasis et l’eczéma, le nouveau programme de santé pelvienne pour femmes de Hinge Health et l’outil d’observance des médicaments de Lid Sync.

La filiale a déclaré que les outils inclus dans son formulaire ont été examinés par des médecins, des pharmaciens et des experts en expérience utilisateur, et répondent aux normes d’Evernorth en matière d’efficacité clinique, de sécurité et de confidentialité, de valeur et de convivialité. Les promoteurs de régimes de santé peuvent choisir d’offrir ces outils de santé numériques dans le cadre de leurs avantages.

“Evernorth continue d’étendre son formulaire de santé numérique pour répondre aux besoins de soins de santé non satisfaits des patients souffrant de maladies chroniques et complexes”, a déclaré le Dr Glen Stettin, directeur de l’innovation chez Evernorth, dans un communiqué. “Les derniers ajouts donnent aux patients l’accès à de nouvelles options abordables pour améliorer et maintenir leur santé tout en permettant à nos clients d’inclure ces solutions plus facilement et à moindre coût dans leurs régimes d’avantages sociaux. Le formulaire de santé numérique est l’un des moyens par lesquels nous pouvons connecter les employeurs , les assureurs et les patients avec des soins innovants, abordables et fondés sur des preuves qui répondent à leurs besoins de santé plus larges.”

LA GRANDE TENDANCE

Express Scripts, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques maintenant sous le portefeuille Evernorth, a annoncé pour la première fois son intention de lancer un formulaire de santé numérique il y a plusieurs années. Il a également ajouté de nouveaux outils au programme fin 2020, notamment l’offre de santé pour femmes basée sur l’application de Wildflower Health, le programme Quit Genius pour l’arrêt du tabac et du vapotage, et les programmes de douleurs musculaires et articulaires de Hinge Health.

Evernorth a récemment ajouté d’autres offres dans le domaine de la santé numérique et des technologies de la santé, y compris un partenariat avec Bicycle Health pour le traitement virtuel des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes et une expansion de son couverture du moniteur de glycémie en continu. Il a également acquis le fournisseur de télésanté MDLive l’année dernière.

UN Une récente enquête menée auprès de 1 300 médecins par l’American Medical Association a révélé que davantage de médecins considéraient les outils de santé numériques comme un avantage pour les soins aux patients cette année par rapport à 2016. Cependant, la qualité et l’efficacité suscitent toujours des inquiétudes. Une étude publiée dans JMIR plus tôt cette année, de nombreuses startups de santé numérique n’étaient pas cliniquement robustes, manquant d’essais cliniques ou de dépôts réglementaires.

Pendant ce temps, Big Health a annoncé un financement de série C de 75 millions de dollars au début de cette année, tandis que Quit Genius a clôturé une série B de 64 millions de dollars en 2021. La société irlandaise HealthBeacon est devenue publique à la fin de l’année dernière sur le marché de croissance d’Euronext à Dublin.